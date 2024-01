A- A+

ACIDENTE AÉREO Avião de pequeno porte colide com linha de energia no Chile, explode no ar e, ao cair, atinge carro Aeronave realizava serviços de combate aos incêndios florestais no Chile

Registradas pelo motorista de um carro, as imagens de um grave acidente aéreo que aconteceu nessa segunda-feira (15), no Chile, chocaram o mundo. No vídeo, é possível observar o momento em que um avião de pequeno porte, que estava sendo utilizado para combater incêndios na cidade de Talca, se chocou com uma linha de energia e explodiu.

Avião de pequeno porte colide com linha de energia no Chile e explode no ar

Após a colisão e já em chamas, a aeronave, que estava a serviço da Corporação Nacional Florestal do Chile, caiu em uma rodovia batizada de Rota 5 e se chocou com um carro, deixando os três ocupantes do veículo feridos. O estado de saúde deles não foi divulgado.



Já o piloto do avião de pequeno porte, identificado como Fernando Solans, não resistiu ao acidente e faleceu.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, manifestou suas condolências sobre o acidente. Por meio das redes sociais, ele destacou o trabalho realizado pelos agentes que combatem incêndios florestais em todo o país.

“Cada ano, milhares de pessoas assumem a difícil, mas nobre tarefa de combater incêndios florestais. Hoje lamentamos a morte do piloto Fernando Solans, que nos prestou serviços pela Corporação Nacional Florestal do Chile. Meus respeitos e mais profundas condolências à sua família e entes queridos. Todo meu apoio aos funcionários da Conaf de nosso país. Aos cidadãos, lembrem-se que prevenir um incêndio florestal é muito mais fácil do que combater. Cuidemos um dos outros!”





