Rio de Janeiro No Complexo da Maré, alvos da operação são rivais à facção que realizavam treinamento com fuzis Comunidades dominadas por um grupo, que teve 1.125 membros identificados em uma investigação da Polícia Civil, não são alvos da incursão

A incursão de policiais civis e militares no Parque União e na favela Nova Holanda, realizada na manhã desta segunda-feira (9), é resultado de uma mudança de planos da Polícia do Rio. Segundo José Renato Torres, secretário de Polícia Civil, o objetivo da ação foi alterado após criminosos do Complexo da Maré se deslocarem para outras comunidades aliadas.

Na semana passada, o governo havia anunciado uma operação no Complexo da Maré com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública. Até então, o objetivo era prender 1.125 criminosos identificados em inquéritos que investigam a quadrilha responsável pelo tráfico de drogas nas áreas da Vila do João, Vila dos Pinheiros, Salsa e Merengue, Baixa do Sapateiro e Morro do Timbau. Essas áreas são controladas por uma facção rival que também domina a Nova Holanda e o Parque União. Agora, a polícia busca cem criminosos dessa facção que estão com mandados de prisão em aberto.

Essa mesma facção é responsável pela execução de traficantes que assassinaram três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca na semana passada. Os criminosos confundiram um dos médicos com um miliciano de Rio das Pedras, comunidade que está em guerra.

"O grande questionamento é porque a Operação Maré era inicialmente o nosso foco. Houve um deslocamento devido à ação de inteligência. Desde o momento em que a operação foi anunciada, iniciamos uma operação de inteligência. Os chefes dessa organização, pertencentes à mesma facção, migraram para a Vila Cruzeiro e para a Cidade de Deus. Coincidentemente, esses são os redutos dos criminosos que saíram para matar os médicos na Barra da Tijuca", disse José Renato.

A Vila do João, que abriga um centro de treinamento em um espaço com piscina originalmente destinado a ser uma área de lazer pública, está sob o controle de um grupo de traficantes rival. Essa facção, que já foi alvo da Polícia Civil, também domina outras favelas, como Vila dos Pinheiros, Salsa e Merengue, Baixa do Sapateiro e Morro do Timbau.

Parte da Maré ainda é controlada por milicianos, especificamente nas áreas de Roquette Pinto e Piscinão de Ramos. As investigações sobre o centro de treinamento na comunidade foram reveladas pelo programa "Fantástico", da TV Globo.

