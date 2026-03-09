A- A+

VIOLÊNCIA No Dia da Mulher, dois homens são presos em flagrante por violência doméstica na RMR No domingo (8), ações em Olinda e Paulista envolveram descumprimento de medidas protetivas e monitoramento eletrônico

Dois homens foram presos em flagrante por violência doméstica nesse domingo (8), Dia Internacional da Mulher, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As prisões ocorreram nos municipios de Olinda e Paulista, em ações coordenadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco.



Em Paulista, a prisão ocorreu no condominio onde a vítima reside. De acordo com o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), o suspeito já utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria prisão domiciliar. Ele possuía autorização judicial para sair de casa apenas para fins estudantis, mas descumpriu a medida para cometer a agressão.

Já em Olinda, no bairro de Jardim Brasil, o homem foi preso após ir até a casa da ex-companheira, descumprindo uma decisão judicial de medida protetiva. O agressor já respondia ao processo em liberdade, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

Encaminhamento

Segundo a Seap, nenhum dos envolvidos era monitorado eletronicamente por crimes de violência contra a mulher antes dessas ocorrências. Após as prisões, ambos foram encaminhados à Delegacia da Mulher para os procedimentos legais.

