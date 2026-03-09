Seg, 09 de Março

VIOLÊNCIA

No Dia da Mulher, dois homens são presos em flagrante por violência doméstica na RMR

No domingo (8), ações em Olinda e Paulista envolveram descumprimento de medidas protetivas e monitoramento eletrônico

Prisões aconteceram em Paulista e em OlindaPrisões aconteceram em Paulista e em Olinda - Foto: Seap/Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante por violência doméstica nesse domingo (8), Dia Internacional da Mulher, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

As prisões ocorreram nos municipios de Olinda e Paulista, em ações coordenadas pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco.

Em Paulista, a prisão ocorreu no condominio onde a vítima reside. De acordo com o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (Cemep), o suspeito já utilizava tornozeleira eletrônica e cumpria prisão domiciliar. Ele possuía autorização judicial para sair de casa apenas para fins estudantis, mas descumpriu a medida para cometer a agressão.

Já em Olinda, no bairro de Jardim Brasil, o homem foi preso após ir até a casa da ex-companheira, descumprindo uma decisão judicial de medida protetiva. O agressor já respondia ao processo em liberdade, cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

Encaminhamento
Segundo a Seap, nenhum dos envolvidos era monitorado eletronicamente por crimes de violência contra a mulher antes dessas ocorrências. Após as prisões, ambos foram encaminhados à Delegacia da Mulher para os procedimentos legais.

