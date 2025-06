A- A+

Corpus Christi No Dia de Corpus Christi, Santuário Cristo Redentor faz tradicionais tapetes com tampinhas Reuso do plástico foi uma forma criativa de abordar a sustentabilidade durante a celebração

Os tradicionais tapetes de Corpus Christi coloriram o chão do Cristo Redentor no início da manhã desta quinta-feira de uma forma diferente. Para fazer as imagens religiosas, no lugar do sal, um novo elemento passou a fazer parte. Tampinhas de garrafa foram trituradas, dando um novo uso ao resíduo que seria descartado.a

A união de fé, sustentabilidade e arte partiu da continuidade de celebração do Santuário Cristo Redentor pelos 10 anos da Carta Encíclica Laudato Si’, escrita pelo Papa Francisco e publicada em maio de 2015, em que trata sobre o cuidado com o meio ambiente, a "Casa Comum".

Para fazer as imagens nos tapetes, as duas últimas semanas foram de trabalho intenso, capitaneado pelo Consórcio Cristo Sustentável, uma aliança estratégica entre Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, O Sol – Obra Social Leste 1 e Instituto Redemptor, para promoção de ações socioambientais.

Primeiro, teve início a captação das tampinhas de plástico, que somaram cerca de 400kg, com ajuda de voluntários, como funcionários do santuário, devotos de igrejas, estudantes de escolas. O recolhimento do material básico começou na Semana Mundial do Meio Ambiente, no início deste mês. Depois foi uma fase de testes até se chegar à proposta de triturar o plástico, para manter a semelhança do sal usado tradicionalmente, o que contou com apoio da empresa Policog.

"Esse ano é um ano muito importante para a gente, que é basicamente do ano da sustentabilidade. O Papa Francisco deixou para a gente uma linda mensagem, de que devemos cuidar da nossa casa comum, que é o meio ambiente. Temos a Cop 30 que vai acontecer no final do ano que vai acontecer no nosso país. Há pouco tempo tivemos a semana do meio ambiente. Aí surgiu essa ideia: por que não triturar essas tampinhas que poderiam estar aí poluindo, sendo descartadas? Fizemos diversos testes. Foi muito cansativo, a preparação dos tapetes começou há umas duas semanas. Como substituímos o sal pela tampinha triturada, tivemos uma demanda muito grande" conta Marcos Martins, gestor e educador ambiental do Consórcio Cristo Sustentável.

O projeto contou com voluntários, entre eles funcionários do Santuário e mulheres assistidas pelo projeto socioambiental realizado no Centro de Acolhimento à Mulher Gestante, na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro.

"Conseguimos trazer uma mensagem bem legal de sustentabilidade e economia circular. E esse tapete transmite a fé, a sustentabilidade e a arte. Com todos eles, a ideia é fazer uma exposição para as pessoas terem a oportunidade de presenciar em outro local, de ver como foi feita essa técnica" vislumbra o gestor do consórcio.

O período de testes incluiu, entre outras decisões, se trabalhariam com as tampinhas ainda inteiras ou em fragmentos.

"O tapete tradicional é feito de sal grosso, e veio o questionamento: por que não substituir o sal pelas tampinhas trituradas? Fizemos testes e vimos que foi mais fácil a montagem sem ser com elas inteiras, além de não perder a tradição dessa característica" conta Marcos Martins.

Antes das 3h, cerca de 15 voluntários estavam aos pés do Cristo Redentor para instalar os tapetes e fazer os últimos retoques. O Dia de Corpus Christi foi celebrado ainda com a Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento, presidida pelo arcebispo do Rio de Janeiro, Cardeal Orani João Tempesta, e acompanhada pelo reitor do Santuário, Padre Omar.



