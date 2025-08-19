A- A+

CRIMINALIDADE No Dia do Ciclista, homem é assaltado, leva facadas e tem bicicleta roubada, em viaduto no Recife PMs resgataram a bicicleta da vítima e prenderam suspeito de assalto

Um segurança de condomínio, de 56 anos, foi assaltado em cima do Viaduto Capitão Temudo, bairro da Joana Bezerra, centro do Recife. A ação aconteceu por volta de 1h desta terça-feira (19). Em pleno Dia Nacional do Ciclista, ele teve a bicicleta roubada na via, que possui ciclofaixa.

Informações policiais indicam que a vítima teria saído de Casa Amarela, onde trabalha, com destino ao bairro de São José, quando foi abordada pelo assaltante. Ele teria reagido o assalto e foi ferido, logo em seguida, com golpes de faca.

O suspeito teria, ainda de acordo com a polícia, tomado a bicicleta do segurança e ido em direção ao bairro do Paissandu. Uma viatura da Polícia Militar que passava na hora recuperou a bicicleta, restituiu à vítima e prendeu o suspeito.

Em depoimento, ele disse que usava drogas na Estação da Joana Bezerra e foi roubar na avenida. O homem tem 21 anos.

Cotidiano no local

O servente de pedreiro Wilson Ferreira, de 31 anos, passa pelo Capitão Temudo esporadicamente, pela manhã e tarde. Ele destaca que se sente seguro ao trafegar de bicicleta pelo Grande Recife. Este é o único meio de transporte dele.

Wilson Ferreira diz se sentir seguro ao andar de bicicleta na RMR | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

“É normal e simples passar por aqui. Agora estou indo a Piedade, mas até hoje nunca aconteceu nada comigo, nem aqui no viaduto e nem em outro lugar. Eu ando normalmente por todos os cantos da cidade”, relata.

Com a palavra, a PM

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada e enviou ao local equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV). Chegando ao local, os agentes encontraram a vítima, o suspeito e testemunhas. A faca para usada no crime também estava perto. As partes foram apresentadas na sede do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, Zona Oeste do Recife.

O que diz a PCPE?

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou o caso como ‘tentativa de roubo’ e que prendeu o suspeito, em flagrante.

“O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da justiça”, afirma a corporação.

