No Dia do Consumidor, Procon Recife lança canal de denúncias via WhatsApp

O Procon Recife lança, nesta quarta-feira (15), Dia do Consumidor, um novo canal de atendimento através do WhatsApp. Através do número (81) 3355-3268, podem ser feitas denúncias e solicitações de orientações referentes aos direitos e garantias do consumidor.



De acordo com o órgão, trata-se de um canal com atendimento automatizado, que registra ocorrências e oferece informações, como cartilhas informativas sobre os direitos do consumidor. “É uma ferramenta tecnológica amplamente acessível, que está à disposição de todos. O usuário terá acesso a um canal intuitivo e robotizado; a partir da queixa, denúncia ou reclamação, vamos fazer a intermediação e responder também pelo WhatsApp”, diz Pablo Bismack, secretário-executivo do Procon Recife.



Além do lançamento do WhatsApp, uma equipe do Procon Recife organizou, nesta quarta (15), uma ação itinerante no Boulevard da Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. A iniciativa trouxe dicas e orientações aos consumidores e chamou atenção para as violações mais recorrentes do Código de Defesa do Consumidor (CDC).



O universitário Anibson Júnior, 20, soube da ação e foi ao posto itinerário montado na Rio Branco para tirar dúvidas sobre o atendimento. Anibson, que teve problemas ao comprar em uma loja física do centro do Recife, recebeu orientações dos agentes do Procon e decidiu que vai formalizar uma denúncia pelo WhatsApp. “Fiz uma compra e recebi o produto com muito atraso, a loja não quis reembolsar, por isso procurei o Procon. Por ser uma plataforma acessível, esse número do WhatsApp ajuda bastante. Posso enviar a mensagem de qualquer lugar”, diz o estudante.



Dia de “apelo comercial”

O Dia do Consumidor, segundo o secretário-executivo do Procon Recife, Pablo Bismack, também pode oferecer armadilhas para o próprio consumidor, que se vê diante de uma série de promoções e ofertas potencialmente prejudiciais. “Essa data virou mais um dia de grande apelo comercial. O consumidor precisa estar atento para não cair na armadilha da compra facilitada, em 12, 24, 36 vezes, e em outros esquemas que podem fisgar o comprador. É preciso ter cautela para não se endividar e consumir de forma consciente”, afirma Bismack.



Outros canais de atendimento

O consumidor também pode procurar o Procon Recife pelo site procon.recife.pe.gov.br e através do e-mail [email protected] Presencialmente, Procon Recife atende na Rua Carlos Porto Carreiro, 156, no bairro da Boa Vista, região central da capital pernambucana; nos Compaz Dom Helder Câmara (Coque), Ariano Suassuna (Cordeiro) e Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha).





Ação do Procon Recife na Av. Rio Branco | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

