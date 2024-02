A- A+

Carnaval 2024 No Dia do Frevo, Paço do Frevo comemora dez anos com programação especial Equipamento terá apresentações de diversos artistas locais

Desde as 6h desta sexta-feira (9), os clarins anunciam, diretamente das janelas do Paço do Frevo, que é dia de festa. A prática se repete a cada hora, até o meio-dia. Além do aniversário de 117 anos do Frevo, comemorado nesta sexta-feira (9), é celebrada a chegada da primeira década do equipamento cultural, que fica no bairro do Recife.

O mais visitado da capital pernambucana, entre os museus municipais, o Paço registrou um público de mais de 156 mil pessoas, apenas em 2023. E neste janeiro, às vésperas do aniversário, atingiu a histórica marca total de um milhão de visitantes.

A partir das 10h, o Paço abre as portas ao público que, a partir das 11h30, vai poder acompanhar, gratuitamente, no terceiro andar, shows da Orquestra Malassombro e de, pelo menos, 20 artistas convidados, são eles:



• Zé Manoel

• Getúlio Cavalcanti

• Isaar

• Flaira Ferro

• André Rio

• Mônica Feijó

• Martins

• Claudionor Germano

• Marron Brasileiro

• Carlos Filho

• Almir Rouche

• Sofia Freire

• Tonfil

• Surama

• Albino

• Cláudio Rabeca

• Luciano Magno

• Nena Queiroga

• Ed Carlos

• Valéria Moraes

• Dona Nana Moraes

A dança também vai ser representada por seus muitos estilos e formas de corpos que vivem os ritmos. Passistas se apresentarão em uma roda de frevo. Entre eles, estão:

- Mestre Wilson

- Gil Silva

- Juninho Viégas

- Jefferson Figueirêdo

- Inaê Silva

- Dadinha

- Bhrunna Renata

- Mestre Tonho das Olindas

- Valéria Vicente

- Mariângela Valença

- Matheus Lumiére

- Edson Vogue

- Rebeca Gondim

- Loy do Frevo, em condução da multiartista Luna Vitrolira

Às 14h, o Paço do Frevo fecha e convida seu público a curtir o Carnaval nos braços de Momo: pelas ruas do Recife. O museu reabre na Quarta-Feira de Cinzas.

O gerente de Memórias e Exposição do museu, Luiz Santos, conta como tudo começou. Segundo ele, o equipamento é uma consequência da política pública de registro e valorização dos patrimônios imateriais do País.









“Uma história que começou em 2006 com o processo de pesquisa e inventário nacional do frevo, que combinou com o registro do frevo como patrimônio imaterial do Brasil. A população pernambucana e recifense pedia um espaço onde as memórias e as histórias do frevo pudessem ser contadas, mas também que fosse um lugar de encontro, de celebração, de difusão de toda a cadeia produtiva do frevo”, salienta.

“A gente tem cumprido essa missão de respeitar, valorizar, honrar as memórias dos mestres, mas também trazer essa referência contemporânea de quem faz e vive o frevo o ano inteiro”, acrescenta.

O Paço do Frevo é reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como centro de referência em ações, projetos, transmissão, salvaguarda e valorização de uma das principais tradições culturais do Brasil, o Frevo.

Patrimônio imaterial pela Unesco e pelo Iphan, o Frevo é um convite à celebração da vida, por meio da ativação de memórias, personalidades e linguagens artísticas, que no Paço do Frevo encontram seu lugar máximo de expressão, na manutenção de ações de difusão, pesquisa e formação nas áreas da dança e da música, dos adereços e das agremiações do Frevo.

Programação normal

Geralmente, o Paço do Frevo funciona de terça à sexta-feira, das 10h às 17h. Os ingressos custam R$ 10, a inteira, e R$ 5, a meia. Nas terças, a entrada é gratuita. Aos finais de semana, o equipamento abre das 11h às 18h. Ele é situado na Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife.

