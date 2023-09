A- A+

Data comemorativa No dia do sorvete, sabia que mais de 1 bilhão de litros são consumidos por ano no Brasil? Saiba mais Mais de 11 mil empresas se dedicam a esse mercado que fatura R$ 14 bilhões anualmente

O Brasil comemora neste sábado o dia do sorvete. Os brasileiros consumiram mais do que 1 bilhão de litros dessa delícia em 2022, segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis).

Alternativa para driblar o calorão, os gelatos são também importante fonte de renda e emprego no país. Levantamento da Abis mostra que o segmento movimenta cerca de R$ 14 bilhões por ano.

E o setor não para de inovar. Para manter as lojas cheias e lucrar, faça chuva ou faça sol, as gelaterias investem em novidades que vão desde picolé para cachorro a café colonial, com direito a receita de gelato instagramável para brilhar nas redes.

Confira outros números do setor:

1, 03 bilhão de litros de sorvete foram consumidos no país em 2022

4,99 litros de sorvete foi o consumo per capita no ano passado

52% desse consumo está concentrado na região Sudeste

Há mais 11 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos;

O faturamento anual é da ordem de R$ 14 bilhões;

92% do setor é formado por micro e pequenas empresas;

cem mil empregos diretos são criados pelo setor;

200 mil empregos indiretos.

