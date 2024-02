A- A+

MUNDO No Dia dos Namorados no Peru, policiais vestidos de urso capturam traficantes de drogas Agentes usam disfarces em operações que são programadas para datas especiais

Um esquadrão policial com um agente vestido de urso para o Dia dos Namorados fez uma "visita romântica" com presentes para capturar duas mulheres integrantes de uma quadrilha de tráfico de drogas em Lima, no Peru. A operação com a visita inesperada do "ursinho gigante" ocorreu na véspera da comemoração do Dia dos Namorados (que, no país, ocorre em 14 de fevereiro), informou nesta quarta-feira a polícia.

Os agentes disfarçados surpreenderam duas mulheres que vendiam pasta base de cocaína e maconha em uma casa no populoso bairro de San Martín de Porres, ao norte de Lima.

“O pessoal do grupo Terna se camufla para esta circunstância usando o urso carinhoso porque ali se vendiam drogas”, disse à AFP o coronel Walter Palomino, chefe do Esquadrão Verde da Polícia Nacional.

O agente, vestido de urso laranja e carregando um balão vermelho e uma placa com a inscrição “você é meu motivo para sorrir”, chegou e se ajoelhou em frente à casa das traficantes. O urso esperou até que uma das duas mulheres saísse de casa, sendo detida em seguida com o apoio de outros agentes. Eles então entraram e pegaram a outra mulher.





“Foi uma operação surpresa para elas como parte do dia dos namorados”, disse o suboficial disfarçado à AFP.

Há já algum tempo que a polícia engana frequentemente os criminosos com disfarces e operações que lança em datas especiais. As duas mulheres (mãe e filha) pertencem à quadrilha ‘Os traidores’, segundo a polícia. Centenas de pacotes de drogas também foram apreendidos.

Em 2023, as autoridades peruanas apreenderam 21,5 toneladas de cocaína e desmantelaram 119 redes criminosas ligadas ao tráfico de drogas, segundo o Ministério do Interior. O Peru é um dos maiores produtores mundiais de cocaína, com cerca de 400 toneladas anuais, segundo dados oficiais.

Um quilo de pasta básica é vendido por pelo menos US$ 380 (cerca de R$ 1.888) no Peru, enquanto um quilo de cloridrato de cocaína – a droga mais pura – é vendido por cerca de US$ 1.000 (cerca de R$ 4.970). O Peru é também, juntamente com a Bolívia, um dos maiores produtores de folha de coca – matéria-prima da cocaína – depois da Colômbia.

