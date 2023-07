A- A+

MUNDO No dia em que é celebrado, Mandela vai de herói a bode expiatório numa África do Sul em crise Aniversário do líder sul-africano que se tornou o maior símbolo da luta contra o apartheid é celebrado hoje no mundo todo com uma nova geração decepcionada com seu legado político

Na África do Sul, Nelson Mandela está em toda parte. A moeda do país traz seu rosto sorridente, pelo menos 32 ruas têm seu nome e quase duas dúzias de estátuas em sua imagem observam um país em movimento.



Todos os anos, em 18 de julho, seu aniversário, os sul-africanos comemoram o Dia de Mandela oferecendo-se como voluntários por 67 minutos — pintando escolas, tricotando cobertores ou limpando parques da cidade — em homenagem aos 67 anos que Mandela passou servindo o país como um líder antiapartheid, a maioria do tempo atrás das grades.

Porém, 10 anos após sua morte, as atitudes mudaram. O partido que Mandela liderou após sua libertação da prisão, o Congresso Nacional Africano (CNA), corre sério risco de perder sua maioria absoluta pela primeira vez desde que se tornou presidente em 1994, na primeira eleição livre após a queda do apartheid. Corrupção, inépcia e elitismo mancharam o CNA.

A imagem de Mandela — que o CNA espalhou por todo o país —, para alguns, mudou de herói para bode expiatório.

Enquanto Mandela é celebrado em todo o mundo, muitos sul-africanos, especialmente os jovens, acreditam que ele não fez o suficiente para criar mudanças estruturais que elevariam a sorte da maioria negra do país. Os sul-africanos brancos ainda detêm uma parcela desproporcional das terras do país e ganham 3,5 vezes mais do que os negros.



Para entrar no tribunal de Joanesburgo, onde trabalha, Ofentse Thebe passa por uma escultura de 6 metros de um jovem Mandela como boxeador. Ele disse que evita deliberadamente olhar para ele, por medo de se transformar em "uma bola ambulante de raiva".

— Não sou o maior fã de Mandela — disse Thebe, 22 anos. — Há muitas coisas que poderiam ter sido negociadas para melhor quando se tratava de dar liberdade a todos os sul-africanos em 1994.

Uma de suas principais queixas sobre a economia é a falta de empregos. A taxa de desemprego é de 46% entre os sul-africanos de 15 a 34 anos. Outros milhões estão subempregados, como Thebe. Ele estudou ciência da computação em nível universitário, nunca recebendo um diploma. O melhor emprego que ele disse que conseguiu foi vender apólices funerárias para os funcionários do tribunal.

O labirinto de salas de tribunal, com pilares de mármore e placas desbotadas, foi fechado recentemente devido à falta de água em toda a cidade. Dias antes, o tribunal estava fechado porque faltou energia. Apagões em todo o país são rotina.

A fé no futuro está entrando em colapso. Setenta por cento dos sul-africanos disseram em 2021 que o país está indo na direção errada, contra 49% em 2010, de acordo com a última pesquisa publicada pelo Conselho de Pesquisa em Ciências Humanas do país. Apenas 26% disseram confiar no governo, uma queda enorme em relação a 2005, quando era de 64%.

Na maioria dos lugares, o nome de Mandela é associado não a esses fracassos, mas ao triunfo sobre a injustiça. Há estátuas de Mandela, ruas ou praças de Washington a Havana, de Pequim a Nanterre, na França. Esta semana, o governo sul-africano planeja inaugurar mais um monumento, em sua casa ancestral, Qunu, na província sul-africana do Cabo Oriental.

Mas quando a notícia do novo monumento a Mandela apareceu em seu feed de mídia social, Onesimo Cengimbo, uma pesquisadora de 22 anos e aspirante a cineasta, apenas revirou os olhos.

— Talvez os velhos ainda o comprem, mas nós não — disse Cengimbo. — Na verdade, está ficando um pouco irritante que, quando se trata de eleições, eles não estejam fazendo nada diferente, apenas mostrando o rosto de Mandela novamente.

Durante a transição tumultuada do apartheid, as crianças negras ouviram de suas famílias que Mandela era apenas um dos muitos líderes que lutavam por sua liberdade. Mas depois que ele saiu triunfalmente da prisão em 1990, viajou pelo mundo e levou o país à democracia, ele se tornou um herói singular. No parquinho, as crianças pulavam corda e cantavam: "há um homem de cabelos grisalhos de longe, o nome dele é Nelson Mandela".

Marca indelével

Para quem teve a chance de estar em sua presença, deixou uma marca indelével. Na área dos funcionários no porão do Hotel Sheraton, em Pretória, Selinah Papo escaneou uma parede de fotos de convidados VIP até encontrar uma imagem em preto e branco de Mandela em 2004.

— Era como se ele fosse dourado — disse Papo, sorrindo.

Quase 20 anos atrás, ela disse, ela estava entre um grupo de empregadas domésticas que receberam Mandela com uma canção de louvor no saguão. A memória ainda era tão vívida que ela começou a cantar e fez uma dancinha em dois passos.

Papo, 45 anos, viveu o auge de Mandela. Ela subiu na indústria hoteleira quando as cadeias internacionais de hotéis voltaram para a África do Sul. Ela estudou por correspondência, sustentou seus irmãos na escola e acabou comprando uma casa no que antes era um subúrbio exclusivo para brancos.

Hoje, o custo de vida sufocante e os apagões diminuíram seu otimismo sobre a África do Sul, mas ela não culpa seu herói.

— Aqueles que vieram depois deveriam ter consertado tudo — disse ela.

Mesmo alguns dos memoriais de Mandela passaram por tempos difíceis. Uma ponte de Joanesburgo que leva seu nome e que atravessa dezenas de trens parados em trilhos enferrujados é um ponto quente para assaltantes. Uma rachadura começou a se abrir na base do maior monumento do país a Mandela: uma estátua de bronze de nove metros em Pretória, capital executiva da África do Sul.

Em uma manhã sombria de inverno, Desire Vawda observou um grupo de turistas sul-coreanos tirando fotos ao lado do monumento. Ele disse que estava matando o tempo depois que protestos contra bolsas de estudos e taxas escolares não pagas fecharam o campus de sua faculdade.

Vawda, 17 anos, pertence a uma geração que conhece Mandela apenas como uma figura histórica em livros e filmes. Para ele, a luta de Mandela para acabar com o apartheid foi admirável. Mas a enorme diferença econômica entre negros e brancos sul-africanos estará em sua mente quando ele votar pela primeira vez no ano que vem, disse ele.

— Ele não se revoltou contra os brancos — disse Vawda. — Eu teria me vingado.

