SAÚDE No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, cardiologista cita causas da doença Segundo a PNS, cerca de 1,6 milhão de pernambucanos são hipertensos



No Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, celebrado nesta quarta-feira (26), cardiologistas e profissionais de saúde chamam atenção para a conscientização sobre os fatores que levam ao desenvolvimento da doença. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia em Pernambuco (SBC-PE), o estresse, a alimentação e o histórico familiar estão entre as principais causas da hipertensão.

Segundo dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2020, cerca de 1,6 milhão de pernambucanos são hipertensos. A nível nacional, entre 30% e 35% da população foi diagnosticada com hipertensão.

Um dos fatores que podem provocar a hipertensão arterial é o histórico familiar, já que o paciente pode estar predisposto a ser diagnosticado com a doença. Além dessa predisposição, os cardiologistas chamam atenção para a relação entre o ganho de peso e o aumento da pressão arterial.



“Quando o indivíduo ganha peso, deve tentar reduzir de forma lenta e gradual, sem remédios ou dietas exageradas e dependendo do caso, procurar ajuda profissional”, indica o médico cardiologista Audes Feitosa, coordenador do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC-PE.

Outro fator que potencializa o risco de hipertensão arterial é a alimentação desregulada. Segundo o cardiologista, é fundamental atentar à qualidade da alimentação, consumindo frutas e vegetais ao menos três vezes ao dia e reduzindo o consumo de sal.

Além da má alimentação, da predisposição familiar e do ganho de peso, o estresse é um fator constantemente associado a diagnósticos de hipertensão arterial. “O quadro de irritabilidade e estresse deixa a pessoa mais propensa a hábitos não saudáveis, como comer mal e não se exercitar, na tentativa de resolver a ansiedade, o que é um agravante para o desenvolvimento da hipertensão”, explicou o médico, que também recomendou a prática de exercícios físicos como forma de prevenção à doença.



