VIOLÊNCIA No Distrito Federal, agente da Polícia Civil é preso após atirar em delegada da corporação Caso aconteceu em um bar da região e foi registrado pelas câmeras de segurança do local

Um agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi preso na madrugada desta quarta-feira (27) após atirar contra uma delegada da mesma corporação. O caso, que aconteceu no município de Vicente Pires, na região administrativa do Distrito Federal, foi registrado pelas câmeras locais, que filmaram toda a ação.

Nas imagens, é possível observar que o agente da PCDF agride uma mulher que estava sentada ao seu lado na mesa do estabelecimento. Após esse momento, com a troca da mulher de lugar, a delegada decide intervir na situação.

O confronto com o homem acaba gerando uma confusão generalizada no bar. Com o princípio de briga, outras pessoas passaram a intervir na discussão, que é supostamente encerrada.

Alguns minutos depois, a delegada retorna para o local onde o agente está. Nesse momento, ele saca a arma de fogo e chega a dar um tapa no rosto da mulher.

Em seguida, o agente efetua dois disparos. Um dos tiros atinge a delegada no pé.

O homem foi preso e conduzido para a 8ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal. Posteriormente, ele foi encaminhado até a corregedoria da PCDF, enquanto as vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros.



