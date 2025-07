A- A+

ESTADOS UNIDOS "No fim do dia, decisão é de Trump", diz Scott Bessent, sobre Powell O comentário, que aconteceu durante entrevista na CNBC nesta segunda-feira (21)

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que, por mais que tenha opinado sobre a possível demissão do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "no fim do dia, a decisão é de Trump".

O comentário, que aconteceu durante entrevista na CNBC nesta segunda-feira, 21, segue a publicação de uma reportagem do The Wall Street Journal sobre o assunto envolvendo o secretário.

"Trump solicita ampla gama de opiniões antes de tomar uma decisão. Não tenho certeza de quem foi o 'vazador' para a matéria sobre mim e Trump-Powell", disse. Ao ser questionado sobre a reação do mercado com uma possível demissão, o secretário recusou lidar com "questões hipotéticas" e lembrou que o mandato de Powell terminará em maio de 2026.

Bessent, que informou que estará na noite desta segunda-feira na sede do BC americano, defendeu que é preciso questionar se a instituição está tendo sucesso "em sua missão". "Se os números da inflação estão baixos, então deveríamos cortar as taxas de juros. Uma redução nas taxas desbloquearia o mercado hipotecário", mencionou.

Ele ainda disse que os Estados Unidos estão "à beira de maior produtividade com desenvolvimentos da inteligência artificial (IA)".



Veja também