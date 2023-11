A- A+

MOBILIDADE No Grande Recife, linhas de ônibus serão reforçadas para o SSA3 da UPE, neste domingo (26) Mais de 13 mil candidatos devem comparecer à terceira fase do SSA da UPE

Realizadas neste domingo (26), as provas da terceira fase do SSA da UPE deverão reunir mais de 13 mil candidatos.

Para auxiliar na mobilidade urbana durante o vestibular, o Grande Recife Consórcio de Transporte anunciou, nesta sexta-feira (24), que reforçará a operação de ônibus.

De acordo com o consórcio, oito linhas de ônibus receberão o reforço de 55 viagens e oito ônibus. A operação deverá ser realizada durante a realização da prova, que terá início às 8h15 do domingo.

Confira as linhas que serão reforçadas:

624-BREJO

324-JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

346-TI TIP (CONDE BOA VISTA)

825-JARDIM BRASUL/TI JOANA BEZERRA

860-TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

516-CASA AMARELA (TORRE/RECIFE ANTIGO)

2920-TI RIO DOCE/TI CDU e

1967-TI IGARASSSU (DANTAS BARRETO)

Para tirar dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações sobre a operação dos ônibus, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, que está disponível apenas para chamadas de telefone fixo.

Outra opção é entrar em contato por meio do WhatsApp, que está disponível no telefone (81) 9.9488.3999, das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações.



