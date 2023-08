No hospital, padre Airton Freire tem visitas limitadas a médico específico e advogados

A- A+

Preso preventivamente acusado de cometer crimes sexuais contra fiéis, o padre Airton Freire de Lima, idealizador da Fundação Terra, está internado no Real Hospital Português (RHP), no Recife, desde o dia 23 do mês passado. Desde então, ele só pode receber visitas dos seus advogados e do médico cardiologista Marcos Magalhães e sua equipe.

Mariana Carvalho, Marcelo Leal e Eduardo Trindade são os advogados que defendem o religioso.

Contra Airton Freire de Lima, existem cinco inquéritos na Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), dos quais dois já estão concluídos.

Estado de saúde

O padre foi transferido outra vez para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Real Hospital Português (RHP) na manhã desse domingo (20) depois de ter tido um bloqueio atrioventricular total.

Por conta disso, os médicos realizaram uma cirurgia para instalação de um marca-passo provisório. Ainda está sendo avaliada a necessidade de um marca-passo definitivo.

Segundo os advogados, o padre “precisa de cuidados especializados por correr riscos sérios de morte se voltar ao ambiente prisional”.

