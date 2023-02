No Janga, bombeiros controlam incêndio em carro; motorista desmaia e é levado à UPA

A- A+

Um carro modelo Palio (Fiat) de cor cinza teve perda total após pegar fogo na Avenida Doutor Cláudio José Gueiros Leite, no Janga, na tarde desta segunda-feira (27), nas proximidades do Armazém Coral. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado e conseguiu controlar rapidamente as chamas.

O carro era conduzido por um homem de 56 anos, cuja identidade não foi revelada. Ele sofreu um mal súbito no local e desmaiou, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarassu. De acordo com os bombeiros, o mal-estar dele “não teve relação com o incêndio”.

“Os bombeiros foram acionados na tarde de hoje (27/02), por volta das 14h15, para debelar o incêndio num veículo na Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite no bairro de Janga, em frente ao Armazém Coral. A equipe compareceu ao local e debelou as chamas que atingiram o Palio de cor cinza, no entanto houve perda total. Socorremos o motorista do veículo, mas não teve relação com o incêndio, ele teve um mal súbito e desmaiou. Uma viatura socorreu a vítima e a conduziu para a UPA de Igarassu”, informou o CBMPE por meio de uma nota.

