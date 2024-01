A- A+

PAULISTA Motorista tenta atropelar motociclista após discussão no trânsito, em avenida do Janga; veja o vídeo Caso aconteceu em avenida movimentada e foi registrado por câmeras de segurança do local

Uma discussão de trânsito registrada na noite desta quarta-feira (10) quase teve um desfecho fatal para um dos condutores. O desentendimento, que foi filmado por câmeras de segurança, aconteceu por volta das 18h20 na Avenida Carlos Gueiros Leite, no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Nas filmagens, é possível observar o momento em que um motociclista e um motorista de carro se desentendem. Parados no meio da avenida, os condutores iniciam uma discussão.

Alguns segundos após o início da briga, o motorista do carro joga o automóvel contra a moto. Em seguida, o motociclista desce do veículo e fica parado no meio da via. Nesse instante, o condutor do carro dá ré com o objetivo de atropelar o outro motociclista, que chega a ser atingido e teve uma perna machucada com o impacto.

Nas filmagens, também é possível observar que o condutor do carro foge do local sem prestar socorro à vítima, que é ajudada por outros motoristas que passavam pela avenida.

