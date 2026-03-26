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ÁSIA

No Japão, terremoto de magnitude 6,3 atinge costa de Honshu em meio à sequência de tremores

Abalo mais forte ocorreu no mar, com profundidade moderada, e foi precedido e seguido por eventos de menor intensidade

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Bandeira do JapãoBandeira do Japão - Foto: Canva

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a costa leste da ilha de Honshu, no Japão, nesta quinta-feira (26), em meio a uma sequência de tremores na região, segundo o Centro Alemão de Pesquisa em Geociências (GFZ).

O abalo mais forte ocorreu no mar, com profundidade moderada, e foi precedido e seguido por eventos de menor intensidade, sem relatos imediatos de grandes danos.

De acordo com o GFZ, o tremor principal teve magnitude 6,3 e ocorreu às 11h18 (de Brasília), com profundidade de cerca de 22 km. Um pouco antes, um sismo de magnitude 5,2 foi registrado próximo à costa leste de Honshu, a cerca de 10 km de profundidade.

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Também foi detectado um tremor menor, de magnitude 4,7, na região das Ilhas Ryukyu, no sul do país, igualmente com profundidade rasa de 10 km.

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