No Mercado de São José, procura por pescados aumenta na Semana Santa; saiba como escolher o peixe

Na véspera da Quinta-Feira Santa (6), o Mercado de São José, localizado no Centro do Recife, teve um aumento do fluxo de clientes. O movimento é explicado pela procura por pescados para consumo na Semana Santa. Entre os compradores, a atenção à qualidade dos produtos é redobrada.

Segundo os comerciantes, um bom peixe pode ser identificado através da aparência. Entre os pontos que devem ser observados no momento da escolha do pescado, estão os olhos do peixe, que não podem estar opacos ou fundos, mas brilhantes e salientes; as guelras, que devem ter aparência avermelhada, sem a presença de muco; e as escamas, que devem estar translúcidas e firmes à pele do peixe. A carne deve, ainda, estar firme e aderente aos espinhas.

A vendedora Sabrina da Silva, 41, que foi ao Mercado de São José fazer as compras para a Sexta-Feira Santa, diz que costuma ser criteriosa na escolha dos pescados. “Sempre olho os olhos dos peixes, se eles estão bem vivos. Já quando compro camarão, observo a cor deles; se estiverem arroxeados e com um odor estranho, não levo”, conta.



Sabrina comprou peixes e mariscos no Mercado de São José | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com a Vigilância Sanitária do Recife, é essencial que o peixe esteja disposto em condições adequadas, coberto com gelo ou em balcões refrigerados, com temperaturas entre 2º e 3º. Os pescados devem, preferencialmente, estar embalados e não podem estar expostos ao sol ou à chuva. Além dos peixes, as recomendações valem para outros produtos do mar, como marisco, sururu, mexilhão, ostra, lagosta, camarão, lula e polvo.



No caso de pescados congelados, a recomendação do órgão é que sejam armazenados em temperaturas entre -15ºC e -18ºC.

A Vigilância Sanitária recomenda, ainda, que os consumidores atentem às condições de trabalho dos comerciantes responsáveis pela manipulação do peixe. Segundo o órgão, não é permitido o uso de utensílios de madeira, e os vendedores devem usar uniformes de cores claras e limpos, com sapatos fechados ou botas de borracha.

Preços no Mercado de São José

Nos quiosques do equipamento e nas lojas do entorno, há peixes a partir de R$ 16 o quilo. A corvina, opção mais barata e mais vendida, custa entre R$ 16 e R$ 19, a depender do estabelecimento.

No Mercado, há diversas opções de peixes; entre eles, a pescada amarela (R$ 35/kg); atum (R$ 25/kg); dourado (R$ 40/kg); cioba (R$ 50/kg) e arabaiana (R$ 40/kg); o camarão, um dos produtos mais procurados, pode ser adquirido a partir de R$ 25 o quilo.



