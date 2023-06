A- A+

DESIGUALDADE No mundo, 675 milhões de pessoas não tem acesso à eletricidade; 80% vivem na África Subsaariana Dados são de relatório divulgado por várias organizações, incluindo a OMS e o Banco Mundial

Em todo o mundo, 675 milhões de pessoas vivem sem eletricidade, de acordo com um relatório divulgado nesta terça-feira (6) por várias organizações, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Banco Mundial.

A grande maioria dessas pessoas está na África subsaariana. O documento aponta que o mundo não está próximo de alcançar a meta de desenvolvimento sustentável, adotada pelos países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2015, para garantir energia limpa e acessível até 2030.

O planeta está enfrentando uma "recente desaceleração no ritmo global de eletrificação", disse Guangzhe Chen, vice-presidente do Banco Mundial, em comunicado.

Embora o número de pessoas que vivem sem eletricidade tenha caído quase pela metade na última década, ainda havia 675 milhões que estavam sem energia em 2021. Cerca de 80% delas vivem na África subsaariana, onde a falta de acesso à eletricidade permanece nos mesmos níveis observados em 2010.

"À medida que a transição para uma energia limpa avança mais rápido do que muitos acreditam, ainda há muito a ser feito para fornecer acesso sustentável, seguro e universal a serviços modernos de energia", analisou Fatih Birol, o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, na declaração conjunta.

Avanços têm sido observados em alguns aspectos, como no aumento da taxa de utilização de energia renovável no setor elétrico, mas em níveis insuficientes para atingir as metas da ONU.

Fazendo referências a dados da Agência Internacional para as Energias Renováveis (IRENA), o relatório também mostra que os fluxos financeiros públicos internacionais para energia limpa diminuíram, em países de rendas baixas e médias, desde o período anterior à pandemia da Covid-19.

Ainda de acordo com o documento, o aumento da dívida e dos preços da energia estão diminuindo as perspectivas de garantir o acesso universal a sistemas de cozinha limpos e à eletricidade. As projeções atuais indicam que, em 2030, cerca de 1,9 bilhão de pessoas precisarão desses sistemas, e que 660 milhões ainda não terão eletricidade.

Segundo a OMS, 3,2 milhões de pessoas morrem todos os anos, vítimas de doenças causadas pelo uso de combustíveis e tecnologias poluentes.

Veja também

Guerra na Ucrânia Destruição de usina hidrelétrica de Kakhovka castigará a Ucrânia a curto prazo