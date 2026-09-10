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Estados Unidos No Nebraska, eleitores querem que EUA encerre a guerra com Irã Pesquisa recente da Universidade de Massachusetts Amherst mostrou que oito em cada dez americanos acreditam que a guerra com Teerã elevou os preços da gasolina e de outros produtos básicos

Assim como muitos eleitores do Nebraska, Kristin Benson, de 39 anos, votou em Donald Trump nas eleições presidenciais americanas de 2024.

Mas agora, a poucas semanas das eleições de meio de mandato de novembro, a dona de casa espera que Trump encontre uma maneira de encerrar a guerra com o Irã, iniciada com Israel em fevereiro.

"Definitivamente, não quero anos" de conflito, disse Benson à AFP enquanto visitava a Feira Estadual do Nebraska com sua família. Ela ainda acredita que Trump "não é alguém que queira permanecer" na guerra.

"Acho que se pudermos sair no ano que vem, seria o melhor", disse.

Uma pesquisa recente da Universidade de Massachusetts Amherst mostrou que oito em cada dez americanos acreditam que a guerra com Teerã elevou os preços da gasolina e de outros produtos básicos.

Cinquenta por cento dos entrevistados consideram a guerra um erro.

Enquanto os republicanos lutam para manter o controle do Congresso em 3 de novembro, inclusive no estado tradicionalmente conservador do Nebraska, os eleitores estão fartos da guerra no Oriente Médio, embora Trump ainda possa contar com seu apoio.

"Estou pronto para o fim da guerra", disse Keir Albert, um pecuarista de 20 anos que votou em Trump há dois anos.

"Claro, nem todos estão felizes com o aumento vertiginoso dos preços dos combustíveis e outras coisas. Mas acho que o que ele está fazendo em relação à segurança nacional é importante", disse Albert, que também compareceu à feira com seu gado.

"Sinto que ele apoia nossos negócios (...) muito melhor do que o outro partido", o Partido Democrata.

"Desperdício de dinheiro"

Nebraska, com seus dois milhões de habitantes, é um reduto de Trump. Em 2024, ele conquistou quase 60% dos votos lá.

No entanto, a frustração com o Irã está crescendo.

"É um desperdício de dinheiro", disse Pat Osiecki, um empreiteiro aposentado de 65 anos.

"Israel nos arrastou para esta guerra, e é totalmente errado ele seguir Israel às cegas. Isso custou dinheiro a todos nós. Por que somos a polícia do mundo?", questionou.

"Eu não concordo que o Irã tenha armas nucleares, mas por que deveria ser nossa responsabilidade dizer que não tem?", acrescentou Osiecki, que foi a uma cafeteria em Arapahoe para ouvir Dan Osborn, um candidato independente ao Senado dos EUA por Nebraska.

"Dói na hora de abastecer"

De volta à feira estadual, Sheryl Bach, uma aposentada de 77 anos que trabalhou em uma represa, disse que não votou na eleição presidencial de 2024 entre Trump e a democrata Kamala Harris.

"Eu não gostava dos candidatos. E ainda não gosto", explicou.

Quando perguntada sobre o que achava do segundo mandato de Trump na Casa Branca, Bach apontou o polegar para baixo em desaprovação.

Sobre a guerra no Irã, ela disse acreditar que nunca deveria ter começado, e acrescentou: "Não acho que vamos tirar muito proveito disso".

Outros moradores do Nebraska disseram se sentir um tanto distantes de toda a questão da guerra.

"A verdade é que não tenho uma opinião formada sobre isso. Acho que vou deixar isso para quem entende do assunto", disse Crystal Smith, uma taxidermista de 46 anos.

No entanto, Smith lamentou o aumento vertiginoso dos preços ao consumidor: "Dói na hora de abastecer".

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