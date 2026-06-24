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No Peru, Keiko Fujimori conquista vantagem suficiente sobre Sánchez para se tornar presidente

Dados são de um relatório do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) e foram divulgados no fim da noite da terça-feira (23)

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Keiko Fujimori durante a votação do segundo turno das eleições presidenciais no PeruKeiko Fujimori durante a votação do segundo turno das eleições presidenciais no Peru - Foto: Martin Bernetti/AFP

Com 99,859% dos votos apurados, a candidata conservadora à presidência do Peru, Keiko Fujimori, abriu vantagem suficiente sobre o candidato de esquerda Roberto Sánchez para se tornar presidente do país. Os dados são de um relatório do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE) e foram divulgados no fim da noite da terça-feira (23).

Fujimori ampliou para 43.386 votos a distância sobre Sánchez e soma 50,118% dos votos válidos, contra 49,882% do rival, o que torna matematicamente impossível para o candidato de esquerda conseguir reverter o quadro.

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Sánchez anunciou na terça que não reconheceria a possível vitória de Fujimori, se o pedido de anulação dos votos no exterior não for acolhido.

O segundo turno da eleição presidencial no Peru ocorreu no dia 7.

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