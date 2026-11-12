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religião No Peru, papa se reúne com vítimas de "abusos" da Igreja e pede "reparação" As principais acusações de abusos sexuais no país andino recaem sobre o Sodalício, uma organização ultraconservadora de leigos e sacerdotes dissolvida por ordem do falecido papa Francisco em abril de 2025

O papa Leão XIV se reuniu nesta quinta-feira (12), em Lima, durante mais de uma hora, com seis vítimas de "abusos" cometidos por integrantes do clero e de organizações religiosas, algumas ligadas ao dissolvido Sodalício de Vida Cristã, após defender a reparação dessas agressões.

O pontífice, submetido a uma cirurgia há um mês devido a um câncer de pulmão, chegou na quarta-feira ao Peru, onde viveu por quase duas décadas, para a última etapa de uma intensa viagem de 12 dias pela América do Sul, que incluiu Uruguai e Argentina.

As principais acusações de abusos sexuais no país andino recaem sobre o Sodalício, uma organização ultraconservadora de leigos e sacerdotes dissolvida por ordem do falecido papa Francisco em abril de 2025.

"Reuniu-se pessoalmente com cada um deles, ouvindo suas histórias de sofrimento e sua dor, e refletindo com eles sobre como promover uma mudança de mentalidade por meio da escuta das vítimas, da busca pela verdade, de caminhos de cura e do compromisso de criar ambientes seguros", informou a Santa Sé em um comunicado divulgado na tarde desta quinta-feira.

Horas antes, em um discurso dirigido aos bispos peruanos, Leão XIV defendeu que se responda aos "abusos cometidos por membros do clero ou no contexto eclesial (...) com a verdade, com justiça, com perdão e com reparação".

O encontro com as vítimas foi realizado na Nunciatura Apostólica, embaixada do Vaticano no Peru, onde uma multidão de fiéis do lado de fora, sem saber da reunião que acontecia no interior, pedia ao papa um "balconazo", ou seja, algumas palavras ditas da sacada, como havia feito na noite anterior.

Nas mãos do papa

Após o impulso das investigações ordenadas por Francisco contra o Sodalício, Leão XIV assumiu o comando.

A ordem reconheceu que membros de sua cúpula abusaram sexualmente de 19 menores e 10 adultos entre 1975 e 2002.

Em maio de 2026, o Vaticano instalou em Lima um "canal de escuta" para as vítimas de abusos sexuais, físicos, psicológicos, econômicos, entre outros, a fim de estabelecer indenizações com os bens que foram confiscados do Sodalício.

Os afetados reivindicam uma "compensação integral (...), muitos precisam de apoio psicológico e médico, de reinserção social, o que acaba se traduzindo, no fim das contas, em uma ajuda financeira", disse à AFP Renzo Orbegozo, de 50 anos, que foi vítima do grupo.

A solução está nas mãos do papa, que "consiga concluir o processo de reparação às vítimas", acrescentou Orbegozo.

Robert Prevost foi bispo da cidade de Chiclayo, no norte do Peru, entre 2015 e 2023.

Nesse cargo, "abriu o caminho" para a escuta das vítimas, declarou no ano passado Carlos García, chefe dos bispos no Peru.

Crítica ao machismo

Na Praça Maior de Lima, uma multidão se reuniu para ver e ouvir o papa, incluindo um homem vestido de inca, um bebê de colo fantasiado de pontífice e uma mulher com uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe.

O líder de 1,4 bilhão de católicos denunciou, do lado de fora da catedral, a violência contra as mulheres e a "mentalidade machista" ainda presente na sociedade.

"É triste constatar que persiste uma mentalidade machista, que se manifesta na ausência do pai na vida familiar, nos abusos, na violência contra as mulheres", afirmou sob uma explosão de aplausos e gritos.

A América Latina registrou uma média de 11 feminicídios por dia em 2024, segundo os dados mais recentes da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).

Nesta quinta-feira, o papa também comparou as dificuldades que os bispos encontram em sua missão dentro da Igreja ao íngreme Caminho Inca, uma antiga rede de trilhas que atravessa principalmente os Andes.

"Sabemos que o Caminho Inca não é fácil: suas subidas e seus trechos estreitos põem à prova a resistência de quem caminha", afirmou o pontífice.

Em nossa missão, "encontramos dificuldades pastorais, divisões sociais, incompreensões e decisões que podem ser dolorosas", acrescentou.

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