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BRASIL No presídio, chefe de quadrilha que assaltava casas de luxo no Rio escolhia vítimas pelas redes De dentro do presídio, ele usava as redes sociais para identificar moradores de residências de alto padrão e repassava as informações aos demais integrantes do grupo

A Polícia Civil do Rio deflagrou nesta quinta-feira uma operação para prender integrantes de uma quadrilha especializada em invadir e assaltar casas de alto padrão na Zona Sul da capital. As investigações apontam que o líder do grupo é o Márcio de Oliveira Lourenço, conhecido como Bebel, que está preso no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.



Segundo a polícia, a atuação de Bebel ia além do comando da quadrilha. Era ele quem selecionava as vítimas. De dentro do presídio, ele usava as redes sociais para identificar moradores de residências de alto padrão e repassava as informações aos demais integrantes do grupo.

Depois de definida a vítima, a quadrilha iniciava uma segunda etapa para planejar o assalto. Integrantes responsáveis pelo reconhecimento, conhecidos como "batedores", iam até o endereço para analisar a rua, verificar a existência de câmeras de segurança, avaliar a presença de policiamento e identificar os acessos ao imóvel. O grupo fazia um mapeamento detalhado do local antes de definir a execução do crime.

Parte da atuação da quadrilha foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram assaltantes invadindo residências nos dias 18 e 19 de março deste ano. Em um dos vídeos, dois suspeitos aparecem com os rostos cobertos por camisas; um deles carrega uma mochila e o outro, uma bolsa.





Outro vídeo mostra um homem saindo por uma janela. Ele para por alguns instantes, aparentemente conversa com pessoas que ainda estão dentro da residência e, em seguida, deixa o local. Logo depois, outros dois homens, também com os rostos cobertos, saltam pela mesma janela e acessam o quintal.

Seis presos

Na operação desta quinta-feira, seis suspeiros foram presos durante ação nos bairros do Andaraí e de Água Santa, além do Morro do 18, todos na Zona Norte da capital. A Polícia Civil informou que, desde fevereiro, já foram presos 15 integrantes do grupo. As principais prisões ocorreram entre os dias 3 e 5 deste mês. No dia 3, de acordo com a corporação, a 15ª DP foi notificada sobre um assalto em São Conrado. Na ocasião, as vítimas foram mantidas reféns por cerca de três horas, enquanto faziam transferências bancárias no valor de R$ 30 mil.

As equipes iniciaram as investigações e identificaram Ariadny Martins Soares, apontada como principal recebedora dos valores transferidos e responsável por repassá-los aos responsáveis pelos assaltos.

No dia 4, foi preso Luiz Paulo Soares Flores, apontado como um dos "homens do Pix". Enquanto ele era detido, agentes descobriram que um veículo usado pela quadrilha havia iniciado um deslocamento pela Rodovia Niterói-Manilha, no sentido do município de Campos dos Goytacazes, no Sul Fluminense. A polícia interceptou o carro e prendeu Jhosef Natan Barbosa Alves. De acordo com a Polícia Civil, ele confirmou ter comprado o automóvel do bando com o intuito de revendê-lo para um ferro-velho em Macaé.

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