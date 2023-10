A- A+

TRANSPORTE No primeiro dia útil da totalidade da integração no TI Pelópidas, usuários têm opinião dividida Passageiros poderão usar mais de uma linha no mesmo sentido da viagem em até duas horas

Todas as 18 linhas do Terminal Integrado Pelópidas Silveira, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, agora funcionam com integração temporal. A medida começou a valer no último sábado (21), quando a linha 1909 - TI Pelópidas/ TI Joana Bezerra foi incluída nesse sistema. Nesta segunda-feira (23), primeiro dia útil após a mudança, as opiniões dos usuários de ônibus do terminal divergiram sobre o assunto.

Para o passageiro Ivson Xavier, 30 anos, que precisou pegar o coletivo para ir ao bairro do Derby, o sistema de integração temporal afeta a vida da população, porque prejudica a fluidez das filas. Ele ainda apontou um erro do validador do VEM.

“O tempo para embarcar aumenta, e a estrutura das catracas não ajuda muito. Muitas vezes, a gente não consegue pegar o ônibus no horário (intervalo de duas horas) por causa da demora no trânsito. Eu não acho que vai facilitar a vida do trabalhador, infelizmente. Às vezes, o sistema erra, porque eu passo o Vem na segunda vez, dentro do intervalo [de duas horas], e cobra outra passagem”, desabafou.



O Grande Recife Consórcio de Transporte (GRCT) explica que, em casos de cobrança de uma segunda tarifa antes do intervalo de duas horas, os usuários têm direito ao ressarcimento do valor, desde que devidamente justificado. A orientação é que se entre em contato com a Urbana-PE, órgão responsável pela gestão da bilhetagem eletrônica, através do telefone 3125.7858. Devem ser informados dia, horário do fato e números do cartão VEM e do CPF para checagem dos dados. Confirmada a cobrança indevida, informa a gestão, o valor será creditado de volta no cartão VEM do usuário.



Já Monique da Silva, de 43 anos, aprovou a integração temporal. Todos os dias, ela se dirige ao Barro, Zona Oeste do Recife, e precisa utilizar oito ônibus para ir e voltar. A economia para a enfermeira será significativa.

“Eu estou gostando. Agora estão respeitando as filas. Antes, as pessoas invadiam. Com o uso exclusivo do VEM, está tendo essa organização. Sem contar que agora eu pago uma passagem para ir e outra para voltar aqui para Paulista”, explicou ela.

No ponto de vista do estoquista Carlos Chagas, 43 anos, a integração temporal também vai auxiliar o bolso do passageiro, porque gera economia de passagens.

“Eu estou indo para o bairro das Graças e uso todos os dias. Eu acho boa essa ideia. Para o meu tempo, dá para aproveitar, porque levo cerca de 40 minutos. Eu acredito que vai ser mais organizado, inclusive, no que se refere às filas. Eu estou bastante otimista”, salientou.

Como funciona?

A integração temporal consiste na circulação com pagamento de uma única tarifa (R$ 4,10, no anel A, por exemplo) no intervalo de duas horas no mesmo sentido da viagem. Essa integração acontece apenas com o uso do VEM. Ou seja, passagens pagas em PIX ou dinheiro não são contempladas.



Como adquirir VEM Comum?

Quem ainda não tem o VEM pode retirar o tipo comum nas estações de ônibus. Basta apresentar um documento oficial com foto que comprove o CPF e o nome da mãe. Após a realização de um cadastro, o usuário recebe o cartão.

Com essa alteração, o passageiro deverá embarcar pela porta da frente do coletivo e passar o cartão do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) no Prodata, que é o validador que libera a catraca.

Para agilizar esse embarque nos horários de pico, um segundo validador foi colocado nas plataformas, visando a agilizar o acesso pela porta do meio.

