greve Quarto dia de greve dos metroviários: com frota reduzida, movimentação é pequena na Estação Recife Nesta segunda (7), às 15h, vai acontecer uma segunda reunião da categoria com a CBTU, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região

O domingo (6) amanheceu sem muita movimentação na Estação Central do Recife, bairro de São José, área central da capital. É o quarto dia da greve dos metroviários. A categoria luta por melhores condições de trabalho, a não privatização do sistema e o cumprimento de um acordo coletivo feito com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A Folha de Pernambuco ouviu passageiros do modal sobre a paralisação do sistema, que está funcionando com frota reduzida.

A empresária Cristiane Balbino, que é usuária do metrô, opinou sobre esse período de paralisação dos profissionais e questionou a patronal da CBTU sobre a verdadeira quebra de braços que já dura quatro dias. Segundo ela, '"os maiores sempre ganham".

Estação Recife. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

"Cada vez mais, estamos passando dificuldade para pegar ônibus e metrô. Era para haver um consenso com os metroviários e a empresa [CBTU]. É mais do que justo dar um aumento a eles. Amanhã não vai se resolver. Aliás, nunca é resolvido. Os maiores sempre ganham. Vai ficar a mesma situação, infelizmente", disse.

Luiz Cássio, autônomo, concorda com a greve. Ele sai, todos os dias, de Olinda, na RMR, até Boa Viagem, Zona Sul da capital.

"Eu acho que todos devem reivindicar os seus direitos. Por outro lado, a população só sofre. Mas por outro lado, temos que entender que eles lutam pelo direito deles. Infelizmente, não pode ficar do jeito que está", pontuou.

O TRT-6 havia expedido uma liminar, na última quinta-feira (3), ordenando o funcionamento de 60% da frota em horários de pico e 40% nos demais períodos. Na sexta (4), isso não foi cumprido, pois o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) disse que não havia sido notificado da decisão. Nesse sábado (5), o modal funcionou conforme indicado pelo TRT-6. O descumprimento pode acarretar multa de R$ 60 mil ao dia.

Nesta segunda (7), às 15h, vai acontecer uma segunda reunião da categoria com a CBTU, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. A primeira audiência de conciliação, na última sexta-feira (4), foi sem sucesso.

A reportagem entrou em contato com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU,), que disse não ter ainda um posicionamento sobre a audiência de amanhã, mas que vai participar, conforme orientado pelo TRT-6.

