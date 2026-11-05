A- A+

Índice de Estigma No Recife, 40% das pessoas que vivem com HIV sentem culpa ou vergonha, aponta levantamento Pesquisa revela que duas em cada cinco pessoas já sofreram discriminação ao longo da vida

A discriminação afeta diferentes setores da vida da população que vive com HIV ou AIDS. No Recife, um estudo lançado no dia 4 de novembro, apontou que quatro em cada dez pessoas sentem culpa ou vergonha devido à sorologia positiva para o HIV.

O levantamento faz parte do Índice de Estigma em relação às Pessoas Vivendo com HIV/AIDS. O documento, realizado pelo Consórcio Nacional de Pessoas que Vivem com HIV, identifica vivências de discriminação e como os impactos do preconceito afetam a vida dessa população.

Os dados apresentados pelo documento mostram que os efeitos do estigma vão além das relações sociais. Entre as pessoas entrevistadas, 49,1% apresentaram sintomas de ansiedade e 34,7% apresentaram sintomas de depressão. Além disso, uma em cada quatro pessoas afirmou ter se isolado da família ou de amigos por viver com HIV.

A execução da pesquisa é da ONG Gestos — Soropositividade, Comunicação e Gênero e da PUC-RS, com apoio do Unaids.

Desconfiança sobre o sigilo nos serviços de saúde

Entre os pontos que também chamaram atenção na pesquisa está a desconfiança sobre o estado de saúde ser mantido em sigilo nos serviços de saúde. De acordo com o Índice, 53,2% das pessoas entrevistadas no Recife não tem certeza ou sabe se seu estado sorológico segue em sigilo nos serviços de saúde. O percentual é superior à média nacional, de 46,1%.

“Esse dado não significa necessariamente que o estado sorológico não seja mantido em sigilo, mas fala sobre o vínculo entre o usuário, o serviço e os profissionais de saúde. A confiança no profissional de saúde e no serviço é construída por relações que não se encerram na lógica da saúde”, pontuou Gustavo Passos, oficial de Igualdade e de Direitos do UNAIDS no Brasil.

Na pesquisa, 5,8% dos entrevistados afirmou que, por viver com HIV, não procuraram atendimento em saúde nos últimos 12 meses. O estudo indica que a percepção sobre o sigilo pode influenciar a relação das pessoas com os serviços de saúde. O levantamento também identificou que sete em cada dez pessoas escondem seu estado sorológico.

"Precisamos pensar políticas locais sobre HIV/AIDS para além do acesso aos antirretrovirais e às consultas. O estigma — uma pauta de que a sociedade civil nunca para de falar — parece muito abstrato, mas ainda é a principal barreira para a qualidade de vida das pessoas que já vivem com HIV/AIDS e também para ampliar o acesso à prevenção no Recife. Já está mais do que na hora de olharmos para isso com o olhar não só da saúde mas dos direitos humanos, da cultura e da educação", avalia Thiago Jerohan, assessore de projetos da ONG Gestos.

Discriminação afeta relações, trabalhos e cotidiano

O impacto da discriminação também afeta diferentes círculos sociais, entre eles o familiar e o profissional. Uma em cada quatro pessoas entrevistadas afirmou ter sofrido discriminação da própria família por viver com HIV.

Já 7,9% relataram ter perdido uma fonte de renda ou emprego por sua condição sorológica. Na vida afetiva e sexual, uma em cada quatro pessoas decidiu não fazer sexo nos últimos 12 meses por viver com HIV.

Apesar dos desafios, a pesquisa também registra experiências positivas de solidariedade e mobilização coletiva. No Recife, 38,6% das pessoas entrevistadas ofereceram apoio emocional ou financeiro a outras pessoas vivendo com HIV ou AIDS. Além disso, 15% participaram de alguma organização ou campanha de resposta ao estigma.

Veja também