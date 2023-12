A- A+

OPORTUNIDADE No Recife, bazar disponibiliza produtos apreendidos pela Receita Federal com descontos de até 50% Evento solidário será realizado em prol da Casa Vovó Bibia de Apoio à Família

Organização social sem fins econômicos, a Casa Vovó Bibia de Apoio à Família realiza nos dias 19 e 20 de dezembro, das 10h às 17h30, um bazar beneficente. Durante o evento, que acontecerá no Colégio Salesiano, no bairro da Boa Vista, Centro do Recife, serão disponibilizados itens doados pela Receita Federal.

O material que estará disponível para venda com até 50% de desconto foi obtido após apreensões por irregularidades fiscais realizadas pelo órgão federal. O lote doado é composto por centenas de equipamentos eletrônicos, celulares, roupas, perfumes e cosméticos, material de pesca, material de informática, entre outros.

Para ter acesso ao bazar, os cidadãos interessados deverão solicitar acesso ao evento, que acontecerá mediante a apresentação de senhas com horário marcado. Os ingressos estão à venda por meio da plataforma Sympla, por R$ 25 cada.

Os produtos serão separados em lotes, para garantir que cada horário tenha disponíveis as mesmas categorias de mercadorias. Como os itens são fruto de apreensão, não serão disponibilizadas nota fiscal, tampouco garantia.

As mercadorias serão vendidas por CPF e com quantidades limitadas por categoria, reforçando que os itens não poderão ser revendidos e nem trocados. Como forma de pagamento serão aceitos: pix, dinheiro e cartão de crédito, com opção de parcelamento em até 3x sem juros ou em até 10x com acréscimo dos juros da maquineta do cartão.

Confira alguns dos produtos que estarão disponíveis no bazar:

Samsung Galaxy A23 - R$ 701,40;

Samsung A04E - R$ 299,40;

Xiaomi Redmi Note12 - R$ 770;

Xiaomi PocoX3 Pro - R$ 1.259,40;

Amazon Echo Dot 3 - R$ 185,50;

Smartwatch Xiaomi 2 Lite - R$ 245;

Apple Watch Series 8 45mm - R$ 2.400;

Caixa Acústica JBL Charge 4 - R$ 1.000;

Fone de Ouvido JBL Pure Bass Tune 510BT - R$ 84,00;

Tablet Amazon Fire HD 8 32GB - R$ 306,58;

Sony Playstation 3 500GB - R$ 800,00;

Bvlgari Pour Homme 100ml - R$ 279,30;

Yves Saint Laurent Kouros 100ml - R$ 189,00.



Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS Israel promete prosseguir com a guerra em Gaza 'com ou sem apoio internacional'