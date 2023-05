A- A+

TRÂNSITO No Recife, Blitz educativa alerta condutores sobre os perigos da velocidade excessiva no trânsito Ação faz parte da programação do Maio Amarelo

Uma blitz de caráter educativo promove, nesta segunda-feira (15), uma ação de conscientização a motoristas e motociclistas sobre os perigos da velocidade excessiva. A blitz, que acontece no Viaduto Capitão Temudo, após o Cais José Estelita, faz parte da programação do Maio Amarelo, campanha global pela segurança viária.

A ação conta com a participação de equipes da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), do Detran-PE, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), entre outros órgãos relacionados à segurança viária.

Segundo a CTTU, cerca de 200 motoristas e motoqueiros devem ser abordados na blitz. Os condutores que passam pelo bloqueio recebem um material educativo com informações sobre a relação entre a alta velocidade e o aumento dos riscos de sinistros viários e ouvem orientações de agentes de trânsito.

“Há um estudo da Organização Mundial de Saúde (OMS) que compara um atropelamento por velocidade a uma queda de um prédio; um atropelamento causado por um veículo a 80km/h é equivalente a cair do nono andar, as chances de sobrevivência são nulas. Um choque a 30km/h, no entanto, equivale a uma queda do 2º andar, com chances de sobreviver em cerca de 80%”, diz Laís Araújo, agente de trânsito da CTTU.



Dados do Comitê Municipal de Prevenção de Acidentes de Trânsito (Compat) apontam que mais de um terço (37%) das infrações de trânsito cometidas no Recife em 2022 foram por excesso de velocidade.

“Além da ação desta segunda, temos, ao longo do ano, uma série de fiscalizações de fato para monitorar a questão da velocidade. Além de outras ações educativas, como as da Semana Nacional do Trânsito, em setembro, e as ações de volta às aulas”, completou a porta-voz da CTTU.

Para Leonardo Bacelar, Secretário de Política Urbana e Licenciamento do Recife, o objetivo de ações coordenadas entre diversos órgãos públicos é “mudar o comportamento dos condutores". “A atitude desse motorista ou motoqueiro pode salvar vidas. O Maio Amarelo é o destaque, mas durante todos os meses do ano há ações com o objetivo de que o nosso trânsito seja mais ordeiro”, disse Bacelar.



Operação Lei Seca presente

Além das informações sobre a importância do respeito aos limites de velocidade, foco da ação desta segunda (15), a blitz aborda os perigos da combinação entre o consumo de bebidas alcoólicas e a condução. Os grupos de motoqueiros e motoristas que param, de forma voluntária, no bloqueio escutam vivências de pessoas que sofreram acidentes de trânsito provocados por condutores alcoolizados.

Uma das intervenções é feita por Luiz Eduardo, 42, que participa da Operação Lei Seca. Ele conta que sofreu um acidente aos 12 anos e perdeu um dos membros inferiores por causa do sinistro. Na vida adulta, Luiz passou a se envolver em ações de conscientização para evitar que sua história se repita com outras pessoas.

“Fui vítima de um condutor menor de idade, sem habilitação, que tinha feito uso de bebida alcoólica e estava dirigindo o carro do pai. Essa ligação entre álcool e trânsito não combina. A gente trabalha mostrando isso em ambientes escolares, para os futuros condutores, em empresas, festas e em ações de trânsito como a de hoje”, disse Luiz Eduardo.



Veja também

Curado Três homens são presos após carro com armas e munições capotar na BR-232 durante perseguição