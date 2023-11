A- A+

FESTIVIDADE No Recife, celebração do Natal contará com 13 polos espalhados pela Cidade Decoração da Capital pernambucana para o ciclo natalino já foi iniciada

Com a chegada do final do ano, o Recife se prepara para mais um ciclo natalino. Ao longo deste mês de novembro, a Capital pernambucana receberá a decoração de Natal. Neste ano, a festa recebe o tema “Natal que Ilumina”.

Para o período, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, organizará 13 polos, que estarão localizados nos seguintes locais:

- Parque da Macaxeira;

- Parque das Graças;

- Dona Lindu;

- Segundo Jardim de Boa Viagem;

- Pátio de São Pedro;

- Praça do Arsenal;

- Avenida Rio Branco e

- Nas seis RPAs da Cidade.

No Bairro do Recife, uma vila natalina cenográfica com 13 casas cobertas por um céu estrelado por cordões luminosos e fachadas coloridas será montada na avenida Rio Branco. A via ganhará, ainda, um túnel luminoso em formato de árvore natalina, além de presépio e palco para apresentações, que ficará na base da árvore de Natal.

Na rua, uma segunda árvore natalina, que será montada na altura da esquina com a rua do Apolo, receberá o Papai Noel, que estará disponível para fotos e votos natalinos.

A Rio Branco também será palco da celebração natalina, com apresentações que acontecerão aos sábados e domingos a partir do dia 18 de novembro até o Natal. Já na Praça do Arsenal, a programação inclui um concerto natalino da Orquestra Sinfônica do Recife no dia 15 de dezembro.

As apresentações gratuitas também serão realizadas no Pátio de São Pedro, nos parques Dona Lindu, Macaxeira, no Parque das Graças e no Segundo Jardim da avenida Boa Viagem.

Na Agamenon Magalhães, a árvore de natal terá 40 metros de altura. Dentro da estrutura, será instalado um presépio com as figuras de José, Maria e do menino Jesus, que se movimentará em círculos, garantindo visibilidade nas duas faixas da via. Ao longo da avenida, elementos coloridos e luminosos serão distribuídos nas árvores e postes.

“A gente anuncia a nossa decoração natalina, que, no mês de novembro, já vai estar ativa, funcionando. Tudo isso nos quatro cantos do Recife para garantir esse período do ano que é tão bonito e que a gente gosta tanto. Garantir nossa cidade bem iluminada, bem decorada. Eu espero que vocês possam curtir muito e vai ter, sim, o tão esperado Papai Noel”, afirmou o prefeito João Campos.

Já a partir deste mês, os cidadãos poderão participar de atividades formativas, que acontecerão em bairros como Santo Amaro e Brasília Teimosa. As atividades serão descentralizadas e contarão com a participação de alunos da rede municipal de ensino e de agentes culturais diversos.

“A cultura recifense vai além dos ciclos, mas eles são momentos muito especiais, de verdadeira afirmação da nossa força e diversidade cultural. Além de ações formativas, sempre presentes e necessárias, serão muitas e variadas as apresentações das tradições culturais natalinas. Tudo isso sob um cenário iluminado que, a cada ano, vem trazendo à Cidade o brilho de fé e esperança no novo ano que se anuncia”, celebrou o secretário de Cultura do Recife, Ricardo Mello.

Com previsão de início também neste mês de novembro, a Cidade receberá as Jornadas para Celebrar, que promovem a comunhão dos brincantes com suas comunidades e grupos de outras localidades, para fortalecer as tradições natalinas em diferentes áreas do município.

