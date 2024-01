A- A+

EDUCAÇÃO No Recife, curso preparatório para o vestibular oferece 70 vagas gratuitas; veja como se candidatar Oportunidade é disponibilizada pelo IJCPM em parceria com o Direto ao Ponto

Com a chegada do novo ano letivo, diversos estudantes já iniciariam o preparo para o Enem 2024. Para incentivar os estudos, o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), no Recife, abriu as inscrições para o Pré-Universitário 2024, que é oferecido de forma gratuita em parceria com o Direto ao Ponto.

No total, estão disponíveis 70 vagas. As oportunidades serão preenchidas por meio de processo seletivo que inclui entrevistas e teste de conhecimento básico em português e matemática. Poderão participar da seleção alunos que ainda estão cursando ou já concluíram o ensino médio em escola pública.

Além disso, é preciso ser residente dos bairros do Pina ou de Brasília Teimosa, território de atuação do IJCPM no Recife. As inscrições estão disponíveis até esta sexta-feira (5) e devem ser realizadas por meio do site do Pré-Vestibular, que pode ser acessado neste link.

Com início do ano letivo previsto para o dia 19 de fevereiro, as aulas presenciais serão realizadas de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h, na sede do IJCPM, no Shopping Riomar.

“Durante a seleção, é avaliado o histórico escolar e são realizadas dinâmicas de grupo e entrevista individual. É importante que a pessoa candidata esteja predisposta a seguir uma rotina de estudos com dedicação e disciplina. Nesse sentido, daremos todo o apoio para motivá-la”, destaca a gerente de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Fábia Siqueira.

Os vestibulandos contarão com atividades extras aplicadas de acordo com o perfil de cada um, identificado por meio de grupos de mentoria com planos de estudo individuais.

São realizados também encontros de argumentação e debate, para contribuir com o repertório de conhecimentos gerais.

Os alunos participam de simulados mensais, para acompanhamento da evolução de cada um. São oferecidas ainda aulas de reforço aos sábados e apoio psicológico.

