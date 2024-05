A- A+

RIO GRANDE DO SUL No Recife, estudantes fazem simulação de pedido de socorro de vítimas do Rio Grande do Sul Alunos do Colégio Adventista pediam, ainda, doações de, no mínimo, R$ 1 para enviar para o estado

Cerca de 50 estudantes participaram de uma encenação na avenida Conde da Boa Vista, Centro do Recife, para simular dramaticamente o pedido de socorro de vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

Além disso, os participantes do projeto, chamado de "SULreal", também estimularam a doação de apenas R$ 1, em espécie ou através de Pix, para ser enviado como ajuda para o estado.

A encenação aconteceu sobre uma faixa de pedestres, com a reprodução das cenas alarmantes que vêm sendo vistas no Rio Grande do Sul. Foi montado um cenário com um barco cenográfico ocupado pelas crianças, que clamavam por socorro em meio à situação em que se encontram.

Segundo Marcelo Matos, diretor do Colégio Adventista, que montou a ação, a ideia surgiu após discussões em sala de aula. "A gente via que algumas crianças não sabiam do que se tratava, mas também queriam procurar se informar e ajudar. Podemos ver aqui na ação que elas estão bastante energéticas porque vêem nisso a oportunidade de dar voz para essas vítimas da maneira que podem", explicou.

Dentre os alunos que participaram da ação, estão Miguel Malta e Lorena Barbosa, ambos de 12 anos. Eles, assim como os colegas, estavam lá de forma voluntária para tentar prestar essa ajuda.

"Pessoas estão morrendo lá. As pessoas resgatadas não tem alimento e perderam suas casas, perderam tudo. Então eu me inscrevi nessa ação social para poder ajudar essas pessoas porque sei que isso é por um bem maior. Parece uma cena de terror lá e poderia acontecer aqui também, então estamos tentando tocar as pessoas para que elas vejam o que está acontecendo no Rio Grande do Sul", explicou Miguel. "Eu sou cristã e esse é o nosso principal incentivo. É sobre amar e ajudar o próximo. Sobre ser os pés de Jesus aqui na terra. Então estamos ajudando os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Estar aqui hoje é um privilégio, então que a gente possa ajudar, doar, porque R$ 1 já ajuda muito quem precisa", completou Lorena.

Na ação, havia ainda um outro grupo de estudantes que percorreu áreas de comércio da região para abordar comerciantes e clientes em busca de doações para o estado. Ao todo, cerca de 900 estudantes estão envolvidos nas diversas ações da campanha.

Chuvas no Rio Grande do Sul

Fortes chuvas atingem o Rio Grande do Sul nas últimas semanas. Ao todo, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado divulgado nesta quinta, 107 pessoas morreram por conta do desastre natural, mais 136 estão desaparecidas e outras 374 feridas.

Os números, no entanto, não param por aí, já que milhares de habitantes seguem convivendo com cortes de energia e racionamento de água, sem falar nos alagamentos, estradas paralisadas e grande dificuldade de acesso, inclusive a itens básicos, como água potável e alimentos.

Como ajudar

O Colégio Adventista aceita doações por dinheiro físico ou transferência PIX [email protected]. Também é possível doar por QR Code (veja foto abaixo). Todo o dinheiro é revertido para a sede da instituição no Rio Grande do Sul, que oferta, por dia, 900 refeições gratuitas para as vítimas.

Além disso, também é possível doar presencialmente na escola, que fica no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife. Os materiais recolhidos serão levados para o estado através dos Correios.

QR-Code usado pelo Colégio Adventista para doações | Foto: Cortesia

No Recife, também é possível ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul de muitas formas. Uma delas é por meio do Clube das Pás, localizado na rua Odorico Mendes, nº 263, Campo Grande, Zona Norte da cidade.

Lá, é possível comprar os ingressos para todos os shows deste fim de semana por meio da doação de materiais como: alimentos não perecíveis (em forma de cesta básica), roupas, brinquedos, agasalhos, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e cobertores para ajudar os desabrigados das chuvas. O lugar funcionará como ponto de arrecadação até o dia 15 de maio e irá transportar os donativos por meio dos Correios.

Além disso, para as pessoas que não puderem se deslocar, o Clube das Pás enviará uma pessoa para recolher as doações em qualquer endereço informado dentro do Grande Recife. Para mais informações, é possivel entrar em contato por meio dos telefones (81) 3223-2390 ou (81) 98847.0175.

Em Pernambuco, inclusive, várias redes de apoio já são feitas para tentar impactar positivamente os habitantes do Rio Grande do Sul. Dentre elas, estão pontos de coleta no Aeroporto do Recife, em todas as agências dos Correios do Estado. Há, ainda, uma parceria com a Rede Muda Mundo, que recebe doações através do Pix ou da conta corrente.

Para doar pela chave Pix, basta direcionar o valor para o seguinte e-mail: [email protected]. No caso da conta- corrente, os dados são: conta de débito: 3190 | Conta: 352088-9 | Tipo: conta-corrente.

Também é possível contribuir por meio do Procon-PE, que receberá donativos se segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do órgão, que fica na Rua Floriano Peixoto, 141, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife. Em caso de dúvidas o consumidor pode entrar em contato pelo telefone: 0800 282 1512.

Veja também

BRASIL Maioria dos brasileiros vê ligação "total" de mudanças climáticas com tragédia no RS, diz pesquisa