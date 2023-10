A- A+

EDUCAÇÃO No Recife, festival gratuito terá aulas de preparação para o Enem; saiba detalhes Aulas serão ministradas na próxima terça-feira (17), no Teatro Guararapes

Educação e música vão caminhar juntas na próxima terça-feira (17), no Teatro Guararapes, que será palco o "Acelere Experience"- festival direcionado para estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Gratuito, o evento, que tem início às 8h com aulas de matérias variadas, é uma versão presencial do projeto "Acelere Enem", curso digital criado em 2020 e que reúne pela internet centenas de alunos.









Em São Paulo, o "Acelere Experience" foi realizado no último dia 5 de outubro. Em Pernambuco, o evento chega com o apoio do TikTok, Bic, TNT, Fys, Nissin e GRE Recife Norte, do Governo do Estado.



Após a finalização das aulas, o projeto no Recife será encerrado com show da banda Sentimentos.



Serviço

Acelere Experience - Aulas preparatórias para o Enem

Quando: Terça-feira (17)

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções, em Olinda

Acesso gratuito

Informações: @acelereexperience

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Brasil preside reunião do Conselho de Segurança sobre Israel e Gaza; entenda o que será discutido