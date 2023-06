A- A+

RECIFE No Recife, Lula relança Farmácia Popular; beneficiários do Bolsa Família terão gratuidade total Povos indígenas também terão gratuidade em todos os medicamentos do rol

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) relançou, na manhã desta quarta-feira (7), o Farmácia Popular do Brasil. Com nova roupagem, o programa passa a ofertar todos os 40 medicamentos de forma gratuita para os beneficiários do Bolsa Família; antes, somente uma parcela do valor dos remédios era subsidiada pelo governo. Segundo a gestão, a iniciativa deve ampliar o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de pessoas.

O evento de relançamento do programa aconteceu no Compaz Escritor Ariano Suassuna, na Zona Oeste do Recife. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e outras autoridades, como o prefeito do Recife, João Campos (PSB) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), também estiveram presentes.

A gratuidade também será estendida para atender a saúde da mulher, com o fornecimento de contraceptivos e medicamentos indicados para tratamento de osteoporose, produtos que eram oferecidos com 50% de desconto.

Para os povos indígenas aldeados, o novo Farmácia Popular prevê que cada comunidade deve nomear um representante responsável pela retirada dos medicamentos, sem necessidade de um CPF para o atendimento dos indígenas. Todos os medicamentos do rol do programa também serão disponibilizados gratuitamente para essas populações. As medidas relacionadas à saúde indígena serão implementadas em um projeto piloto, em caráter de teste, no território Yanomami, em Roraima.

Segundo o Governo Federal, novos municípios devem ser credenciados no programa. Serão 811 cidades, 94,4% delas localizadas nas regiões Nordeste e Norte, aptas a solicitar credenciamentos de novas farmácias. A gestão diz que, com a expansão, espera-se que 93% do território nacional passe a ter cobertura do programa.

