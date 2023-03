A- A+

MULHERES No Recife, Oito de Março é comemorado com concurso e crédito para empreendedoras Aconteceu também uma visita técnica às obras do Centro Bárbara de Alencar de Promoção de Direitos da Mulher

A campanha “Além da Flores, a Importância da Luta das Mulheres”, da Prefeitura do Recife, trouxe medidas práticas para a celebração do Dia Internacional da Mulher, em oito de março. Entre elas, está o envio à Câmara Municipal de um Projeto de Lei que cria o primeiro concurso público para a Secretaria da Mulher da cidade e um projeto de crédito para empreendedoras.



A assinatura do Projeto de Lei pelo prefeito João Campos tem como intuito a criação de um quadro próprio de servidores municipais na Secretaria da Mulher do Recife. As 81 vagas disponíveis são distribuídas em áreas como assistência social, psicologia, direito, pedagogia, ciências sociais, educação social e arte educação. A ideia agora será avaliada pelos vereadores.



“A gente garante que haverá permanência dessas políticas públicas. Como a primeira capital do Brasil a ter paridade de gênero nos seus cargos de liderança, fico feliz de compartilhar essa luta. Temos um time grande de mulheres que está liderando Recife e eu acredito que nossa cidade está melhor a cada dia”, afirmou João Campos.



Já o “Tá com Elas - o Crédito é da Mulher” foi criado como forma de proporcionar autonomia financeira às empreendedoras do Recife. A atuação acontece por meio do esquema de microcrédito da prefeitura, o Crédito Popular do Recife. Assim, as beneficiadas poderão ter acesso a conteúdos sobre empreendedorismo e mentorias individuais, além da construção de um plano de negócios envolvendo temas como precificação, fluxo de caixa e marketing digital.



Outra iniciativa da comemoração ficou por conta da regulamentação do Fundo Municipal de Política para a Mulher, que possibilita à Secretaria da Mulher captar recursos nacionais, internacionais e de iniciativa privada, para o desenvolvimento de ações como o Centro de Referência Clarice Lispector e Maria da Penha vai à Escola.



Aconteceu ainda uma visita técnica às obras do Centro Bárbara de Alencar de Promoção de Direitos da Mulher, equipamento voltado para serviços às mulheres.



“O Bárbara de Alencar é um centro destinado à qualificação das mulheres, onde haverá qualificação nas áreas de costura, gastronomia, barista e cursos de capacitação. Esse centro, que está sendo feito no Bairro do Recife, vai garantir um empoderamento das mulheres nesse entorno”, explicou a chefe do Gabinete de Projetos Especiais, Cinthia Mello.



