A- A+

CUIDADO No Recife, teste de Covid-19 volta a ser realizado mediante agendamento a partir desta quinta (14) Agendamento deverá ser realizado online, por meio da plataforma do Conecta Recife

Com o aumento na demanda por testes de Covid-19, impulsionado pela alta de positividades da doença em Pernambuco nas últimas semanas, a Secretaria de Saúde do Recife anunciou, nesta quarta-feira (13), a retomada dos agendamentos para a testagem na Cidade.

A medida tem o objetivo de evitar aglomerações nos pontos de testagem.

A partir desta quinta, o procedimento, que está disponível nos centros instalados no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e na Unidade Básica Tradicional José Dustan, na Iputinga, das 8h às 17h, de domingo a domingo, passará a ser realizado apenas mediante agendamento via site ou aplicativo do Conecta Recife.

A medida é válida para o público em geral, com exceção dos grupos prioritários compostos por idosos a partir dos 60 anos, gestantes, pessoas com deficiência e crianças com até 5 anos de idade.

“Nas duas últimas semanas, verificamos um grande aumento na procura por testes de Covid-19, passando de uma média de 500 testes realizados por semana, em novembro, para 4.080 testes na primeira semana de dezembro, com positividade de 35,6%”, explicou a secretária-executiva de Vigilância em Saúde do Recife, Marcella Abath.

De acordo com a secretária, além de evitar aglomerações, a volta do agendamento também deverá auxiliar no melhor controle dos estoques de testes na Capital pernambucana.

“Hoje, no Recife, a prefeitura está disponibilizando esse serviço em dois centros de testagem, sendo um desafio o provimento de insumos, pelo aumento brusco na procura por testagem em todo o município. Para evitar aglomerações e controlar melhor o estoque de testes, voltamos a ofertar testagem exclusivamente por agendamento, exceto para grupos prioritários”, concluiu.

As vagas serão disponibilizadas para os moradores do Recife a partir das 15h do dia anterior à oferta dos testes.

Para ter acesso aos exames, os cidadãos deverão comparecer ao centro escolhido portando comprovante de residência na Capital e documento de identificação com foto.

O exame diagnóstico é recomendado de forma preferencial para pessoas com sintomas gripais, como febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, alteração no paladar ou olfato.

Em caso de confirmação da doença, a recomendação é de isolamento por 7 dias após os primeiros sintomas ou a partir da data do teste, para os casos assintomáticos. Após esse período e de 24 horas sem sintomas, o paciente pode voltar ao convívio social.

Para prevenir a doença ou amenizar seus sintomas, é essencial que os cidadãos mantenham o calendário vacinal atualizado.

“Temos, em circulação no País, diversas variantes e sublinhagens da Ômicron. Por isso, é preciso estar com o calendário vacinal em dia, e não apenas no que se refere à Covid, mas também à influenza e demais doenças. De modo geral, a maioria dos casos da Covid-19 tem apresentado sintomas mais leves, mas é preciso manter a vigilância”, afirmou Nádia Carneiro, gerente do Programa de Imunização da Secretaria de Saúde do Recife.

No Recife, 170 salas de vacinação estão disponíveis de segunda a sexta, das 8h às 17h. Além disso, quatro shoppings da Capital (Recife, em Boa Viagem, RioMar, no Pina, Boa Vista, na área central da cidade, e Tacaruna, em Santo Amaro) oferecem o imunizante todos os dias da semana, das 9h às 19h.

Já o Centro Médico Senador Ermírio de Moraes, em Casa Forte, na Zona Norte, oferece vacinação todos os dias da semana, das 8h às 18h.

Nos finais de semana, alguns pontos itinerantes de vacinação são disponibilizados pela Prefeitura do Recife em centros de compras, praças, parques e locais de grande circulação.

A programação pode ser acompanhada no site da prefeitura ou por meio do Conecta Recife.

Veja também

Estados Unidos Congresso dos EUA aprova abertura de processo de impeachment contra o presidente Joe Biden