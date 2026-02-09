Seg, 09 de Fevereiro

EUROPA

No Reino Unido, líder do Partido Trabalhista da Escócia pede renúncia de Starmer

Sarwar, que disse ter uma "amizade verdadeira" com o premiê britânico, defendeu que é preciso fazer o que é certo para a Escócia

Primeiro-ministro britânico, Keir StarmerPrimeiro-ministro britânico, Keir Starmer - Foto: Alberto Pezzali/Pool/AFP

O líder do Partido Trabalhista da Escócia, Anas Sarwar, pediu a renúncia do primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, também do Partido Trabalhista, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 9, justificando que a liderança em Downing Street "precisa mudar" e que "a distração precisa acabar".

Sarwar, que disse ter uma "amizade verdadeira" com o premiê britânico, defendeu que é preciso fazer o que é certo para a Escócia e que isso é sua prioridade.

 

Segundo informações da BBC, enquanto Sarwar discursava contra o governo de Starmer, um porta-voz de Downing Street afirmou: "Keir Starmer é um dos únicos quatro líderes trabalhistas a terem vencido uma eleição geral. Ele tem um mandato claro de cinco anos do povo britânico para promover mudanças, e é isso que ele fará."

