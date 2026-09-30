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INTERNACIONAL No Reino Unido, MI5 emite alerta de espionagem contra instituto de pesquisa da China Em comunicado, o MI5 diz que a organização chinesa esteve envolvida no financiamento de pesquisas acadêmicas sobre temas como inteligência artificial (IA) e segurança cibernética

O serviço de inteligência e de contraespionagem do Reino Unido (MI5), emitiu nesta quarta-feira (30) um alerta de segurança sobre espionagem contra o China General Technology Research Institute (CGTRI).

Em comunicado, o MI5 diz que a organização chinesa esteve envolvida no financiamento de pesquisas acadêmicas sobre temas como inteligência artificial (IA) e segurança cibernética, em nome do Ministério de Segurança do Estado (MSS), serviço de segurança estatal de Pequim.

"Mais de 100 acadêmicos com vínculos com o Reino Unido contribuíram para projetos de pesquisa financiados pelo MSS por meio do CGTRI. Em alguns casos, os acadêmicos podem não estar cientes de que o CGTRI é a entidade que financia o projeto de pesquisa chinês no qual estão colaborando", destacou a nota do MI5.

O alerta recomenda que as instituições acadêmicas do Reino Unido revisem "imediatamente" quaisquer colaborações em andamento ou planejadas com o CGTRI e aconselha os acadêmicos a identificarem a fonte final de financiamento ao realizarem colaborações de pesquisa com instituições chinesas, para garantir que o CGTRI não esteja envolvido.

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