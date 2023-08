A- A+

SAÚDE MENTAL No seu primeiro livro em português, psicólogo aborda Síndrome de Burnout no campo profissional Lançamento acontecerá a partir das 18h desta terça-feira (22)

O psicólogo Antonio José de Carvalho lançará o seu primeiro livro em português, intitulado “Síndrome de Burnout, uma Ameaça Invisível no Trabalho”. O evento acontecerá na Livraria da Praça, no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife, às 18h desta terça-feira (22).

A obra foi escrita no Rio de Janeiro e chega às prateleiras através da Editora Interciência.

Esse será o primeiro livro em português escrito pelo psicólogo e mestre em Psicologia Clínica e da Saúde pela Universidad Européia Del Atlantico, na Espanha. Ele também é especialista em Neuropsicologia e em Gestão de Equipes e Pessoas, tendo a Síndrome de Burnout como objeto de pesquisa desde o ano de 2016.

A obra aponta que essa doença foi descoberta por volta de 1970 e é um mal invisível e multifatorial que precisa ser reconhecido e levado à sério, já que pode trazer graves consequências.

Além disso, chama atenção para o tratamento individualizado da questão entre as pessoas que sofrem desse mal. Com o avanço da leitura também são alcançadas formas de obter uma rotina mais calma e saudável, abrindo distância do transorno.

