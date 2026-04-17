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SUPERAÇÃO No Vtex Day, ex-atleta Laís Souza reaparece em pé em público pela primeira vez desde acidente Com tetraplegia há 12 anos, a ex-ginasta subiu ao palco para homenagear a pesquisadora Tatiana Sampaio, especialk

A ex-ginasta Laís Souza subiu em pé ao palco da primeira edição da premiação Brazilian Engineering Awards, na última quinta-feira (16), no Vtex Day, para homenagear a pesquisadora Tatiana Sampaio, responsável pelo estudo da polilaminina no tratamento de lesões medulares.

No evento, Laís utilizou um dispositivo de tecnologia assistiva para ficar em pé, permitindo que ela se locomovesse sem ajuda de outras pessoas.

A ex-atleta ficou paraplégica após sofrer acidente durante um treino de esqui aéreo nos preparativos para os Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014.

Com o intuito de destacar e valorizar os talentos da engenharia brasileira no âmbito global, a premiação foi lançada neste mês de abril e faz parte do Vtex Day, o maior evento de comércio digital da América Latina, considerado um dos maiores do mundo, que acontece anualmente em São Paulo.

No evento, bióloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Tatiana Sampaio recebeu o Brazilian Engineering Award 2026.

A pesquisadora ganhou, nos últimos anos, bastante visibilidade devido às suas pesquisas sobre a polilaminina, uma molécula com potencial para a regeneração de lesões medulares e tem sido usada com sucesso no tratamento de traumas na medula espinhal de vários pacientes.

"Espero que, lá na frente, a gente possa colher os frutos de tudo que está acontecendo agora, por uma coisa que você conseguiu fazer pela gente. Então, parabéns!", declarou Laís em homenagem a Tatiana.

Laís também publicou o momento nas redes sociais, demonstrando bastante admiração e carinho pela pesquisadora.

Laís Souza ao lado de Tatiana Sampaio durante as homenagens à pesquisadora. Foto: Divulgação / KZ Filmes Produtora

O momento simbolizou a união e articulação ímpar entre engenharia, tecnologia e superação humana. Além disso, o evento tem o objetivo de colocar a engenharia como ferramenta de transformação.

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