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PRÊMIO NOBEL Nobel 2026, que começa na segunda-feira (5), aumentou valor do prêmio para 2026; confira Premiação para Medicina é a primeira do calendário e uma das mais aguardadas

Considerado uma das mais importantes premiações internacionais, o Nobel reconhece pessoas e organizações por descobertas, realizações e contribuições consideradas relevantes para a humanidade.

Em 2026, os vencedores serão anunciados entre segunda-feira (5) e segunda-feira (12) de outubro. Os anúncios serão transmitidos ao vivo pelos canais digitais oficiais do Nobel, enquanto informações detalhadas sobre cada premiação serão disponibilizadas no site oficial da organização.

Para este ano, uma das novidades é o reajuste do valor do prêmio em 9%. Os vencedores receberão 1,22 milhão de dólares, ou R$ 6,3 milhões, marcando o 125º aniversário da primeira cerimônia de premiação.

— Ao aumentar o valor do prêmio, preservamos a importância de longo prazo do Prêmio Nobel e garantimos que a parte financeira do prêmio mantenha seu valor ao longo do tempo — disse Hanna Stjarne, diretora executiva da Fundação Nobel, em comunicado publicado em setembro.

Os vencedores levam ainda um diploma e uma medalha feita à mão em ouro de 18 quilates.

Veja o calendário do Nobel 2026:

Medicina — 5 de outubro

O primeiro anúncio da temporada será o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina, na segunda-feira (5), a partir das 11h30 no horário de verão da Europa Central (CEST), ou 6h30 do horário de Brasília.

A divulgação será feita pela Assembleia Nobel do Instituto Karolinska, em Estocolmo, na Suécia.

Física — 6 de outubro

Na terça-feira (6), será anunciado o Nobel de Física. A divulgação está prevista para ocorrer a partir das 11h45 (CEST), ou 6h45 do horário de Brasília, pela Academia Real Sueca de Ciências, em Estocolmo.

Química — 7 de outubro

O Nobel de Química será anunciado na quarta-feira (7), também a partir das 11h45 (CEST), ou 6h45 do horário de Brasília, pela Academia Real Sueca de Ciências.

Literatura — 8 de outubro

Na quinta-feira (8), será a vez do Nobel de Literatura. O anúncio está previsto para as 13h (CEST), ou 8h do horário de Brasília, pela Academia Sueca, em Estocolmo.

Paz — 9 de outubro

O Nobel da Paz será anunciado na sexta-feira (9), às 11h (CEST), ou 6h do horário de Brasília, pelo Comitê Norueguês do Nobel, no Instituto Nobel Norueguês, em Oslo.

Ciências Econômicas — 12 de outubro

O último anúncio será o Prêmio Sveriges Riksbank de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, na segunda-feira (12), a partir das 11h45 (CEST), ou 6h45 do horário de Brasília.

A escolha será anunciada pela Academia Real Sueca de Ciências.

Como os vencedores são escolhidos?

A seleção dos laureados começa meses antes dos anúncios de outubro. A partir de setembro, milhares de pessoas de diferentes partes do mundo são convidadas a indicar nomes para os prêmios do ano seguinte. No caso do Nobel da Paz, não é necessário receber uma carta-convite para fazer uma indicação.

O prazo para o envio das indicações termina em 31 de janeiro. Entre fevereiro e setembro, os comitês responsáveis analisam os candidatos, consultam especialistas e elaboram relatórios de avaliação.

Os comitês são formados por entre cinco integrantes. Depois de meses de análises e discussões, as instituições responsáveis por cada categoria fazem a votação final.

Quando os prêmios são entregues?

Os anúncios acontecem em outubro, mas a entrega dos prêmios ocorre em dezembro, durante o chamado Nobel Day.

Os laureados recebem medalhas, diplomas e o valor correspondente à premiação em cerimônias realizadas em Estocolmo, na Suécia, e Oslo, na Noruega.

A Fundação Nobel, criada em 1900 com base no testamento de Alfred Nobel, é responsável por administrar os recursos destinados aos prêmios e preservar sua independência e sustentabilidade financeira no longo prazo.

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