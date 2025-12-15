Seg, 15 de Dezembro

Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi está 'indisposta' após detenção violenta, afirmam seguidores

Mohammadi sofreu "golpes fortes e repetidos com cassetetes na cabeça e no pescoço", afirmou sua fundação

Mohammadi sofreu "golpes fortes e repetidos com cassetetes na cabeça e no pescoço"Mohammadi sofreu "golpes fortes e repetidos com cassetetes na cabeça e no pescoço" - Foto: NARGES MOHAMMADI FOUNDATION / AFP

A iraniana Narges Mohammadi, vencedora do Nobel da Paz em 2023, foi internada no hospital duas vezes após ter sido detida de maneira violenta na semana passada e não parecia bem quando conversou por telefone do local onde está presa, afirmaram alguns apoiadores nesta segunda-feira (15).

Mohammadi sofreu "golpes fortes e repetidos com cassetetes na cabeça e no pescoço" durante a detenção e, quando ligou, "sua condição física não era boa e ela parecia indisposta", informou sua fundação em um comunicado.

Um grupo da sociedade civil iraniana, integrado pelo cineasta Jafar Panahi, entre outros, exigiu a "libertação imediata e incondicional" de Mohammadi e de outros ativistas detidos na sexta-feira.

