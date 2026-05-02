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Direitos Humanos Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi foi hospitalizada, diz círculo próximo De Oslo, o Comitê Nobel pediu às autoridades iranianas que transfiram "imediatamente" Mohammadi para Teerã para que seus médicos possam atendê-la

A prêmio Nobel da Paz iraniana Narges Mohammadi, presa desde dezembro, foi hospitalizada em caráter de urgência após uma deterioração grave de seu estado de saúde, informou seu círculo próximo.

A ativista de 54 anos foi trasladada da prisão de Zanyan, no norte do Irã, para um hospital "após uma deterioração dramática de seu estado de saúde, marcada em particular por duas perdas de consciência e um infarto", informou sua fundação em um comunicado difundido na noite de sexta-feira (1º).

Sua família, citada na nota, lamentou esta medida de "último minuto, que poderia chegar tarde demais" após 140 dias detida.

De Oslo, o Comitê Nobel pediu às autoridades iranianas que transfiram "imediatamente" Mohammadi para Teerã para que seus médicos possam atendê-la.

"Sem esse tratamento, sua vida está em perigo", declarou o presidente do Comitê Nobel, Jørgen Watne Frydnes, em mensagem enviada à AFP.

O círculo próximo de Narges Mohammadi reivindica há semanas sua libertação para que possa ser atendida por sua equipe médica em Teerã por causa de seu "estado crítico". Segundo pessoas próximas, ela perdeu cerca de 20 quilos.

Segundo seu advogado, Mostafa Nili, Mohammadi "desmaiou após uma queda repentina de sua pressão arterial".

Narges Mohammadi, cujas mais de duas décadas de ativismo foram reconhecidas com o Prêmio Nobel da Paz em 2023, foi detida em 12 de dezembro em Mashhad (leste), após criticar as autoridades religiosas iranianas durante um funeral.

Há mais de 25 anos, Mohammadi é presa e julgada repetidamente por seu ativismo contra a pena de morte e o uso obrigatório do véu para as mulheres no Irã.

Em fevereiro, ela foi sentenciada a outra pena de seis anos por atentar contra a segurança nacional e a um ano e meio adicional por fazer propaganda contra o sistema islâmico.

Ela também fez uma greve de fome para protestar contra suas condições na prisão.

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