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Avanços Nobel de Medicina de 2026 premia avanços na optogenética Cientistas foram premiados pela descoberta de um "interruptor" molecular para as células nervosas

O Prêmio Nobel de Medicina de 2026 foi concedido, nesta segunda-feira (5), a um cientista americano e a dois alemães por seu trabalho no campo da optogenética, uma disciplina que permite compreender como determinadas células contribuem para a aprendizagem, o medo, o vício e o movimento.

As pesquisas do psiquiatra e neurologista americano Karl Deisseroth e de seus colegas alemães Peter Hegemann e Georg Nagel poderiam levar a eventuais tratamentos para transtornos neurológicos e sensoriais, como a doença de Parkinson e a epilepsia.

O trio foi premiado "pela descoberta de um interruptor molecular para as células nervosas".

Utilizando luz, os pesquisadores agora podem ligar ou desligar circuitos neuronais individuais em um cérebro.

"Os pesquisadores conseguiram revelar os circuitos neuronais que controlam memórias, sentimentos e comportamentos específicos relevantes para os transtornos neurológicos e psiquiátricos", afirmou o Comitê do Nobel, reunido em Estocolmo.

Na medicina clínica, os pesquisadores utilizam este método para tentar restaurar a visão em pessoas com deficiência visual.

"A optogenética oferece oportunidades para mapear o cérebro", afirmou Per Svenningsson, presidente do Comitê do Nobel, em um comunicado.

O comitê ressaltou que a "optogenética transformou radicalmente nossa compreensão do cérebro.

Todos os dias surgem novas descobertas que ajudam a desvendar um dos grandes mistérios da humanidade: como funciona nosso incrível cérebro".

"Foi ótimo (...) Primeiro liguei para Deisseroth; ele estava muito cansado quando atendeu. Sem dúvida estava dormindo, mas acordou", disse à imprensa o secretário-geral do comitê, Thomas Perlmann, contando que fez o contato para anunciar os vencedores.

"Acho que não vou conseguir dormir por um bom tempo", brincou Deisseroth em uma entrevista concedida à Fundação Nobel.

Luz

Na década de 2000, Hegemann e Nagel investigavam por que uma alga unicelular era capaz de nadar em direção a uma fonte de luz. Eles descobriram uma proteína da alga com propriedades únicas, chamada canalrodopsina.

Quando é iluminada com luz azul, um canal é aberto através da proteína. Então, íons carregados fluem para o interior da célula, gerando um impulso elétrico.

Eles descobriram que, independentemente da célula na qual introduzissem a proteína, elas se tornavam sensíveis à luz.

Posteriormente, Deisseroth introduziu o gene da canalrodopsina em neurônios de ratos. Ao iluminar as células com luz azul, conseguiu ativar um sinal nervoso.

Ele publicou sua descoberta em 2005 e, dois anos depois, conseguiu fazer com que o interruptor controlado pela luz para os neurônios funcionasse em cérebros de camundongos vivos.

Deisseroth, de 54 anos, é professor na Universidade de Stanford, enquanto Hegemann, de 71, dá aulas de neurociência na Universidade Humboldt de Berlim.

Nagel, de 73 anos, é professor de biofísica na Universidade de Würzburg.

Os laureados receberão um diploma, uma medalha de ouro e um cheque no valor de 1,2 milhão de dólares (6,3 milhões de reais, na cotação atual) do rei Carl XVI Gustaf, em uma cerimônia oficial em Estocolmo, em 10 de dezembro.

Nobel de Física na terça-feira

Na terça-feira será anunciado o Nobel de Física, enquanto prêmio de Química será divulgado na quarta-feira e o de Literatura, na quinta.

Os palpites para o de Literatura incluem várias escritoras latino-americanas, como a argentina Samanta Schweblin ou a mexicana Cristina Rivera Garza.

Também ganham força os americanos Jamaica Kincaid e Thomas Pynchon, a chinesa Can Xue e os australianos Gerald Murnane e Alexis Wright.

Talvez o mais aguardado seja o Nobel da Paz, o único concedido em Oslo, que será anunciado na sexta-feira.

Este ano, alguns especialistas sugerem que o júri poderia optar pelo consenso, depois da polêmica suscitada pela vencedora do ano passado, a líder da oposição venezuelana María Corina Machado.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pressionou para que o prêmio lhe fosse concedido, e Machado acabou presenteando-o com sua medalha do Nobel.

Este ano, o prêmio pode ser entregue conjuntamente à ONG Save the Children e à Mikola Kuleba, um ativista ucraniano que luta para devolver crianças ucranianas transferidas ilegalmente para a Rússia a partir dos territórios ocupados.

Entre os demais candidatos, estão em destaque as Emergency Response Rooms do Sudão, uma ampla rede de voluntários que ajuda pessoas vulneráveis à guerra e à fome, e o Comitê para a Proteção dos Jornalistas (CPJ), depois de 2025 ter sido o ano mais mortal da história para a profissão.

O Nobel de Economia encerrará a temporada dos prêmios em 12 de outubro.

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