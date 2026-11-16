A- A+

PRESIDENTE Noboa nega presença de base militar dos Estados Unidos no país Investigação jornalística publicada em outubro reuniu evidências da presença de aviões, da instalação de dezenas de barracas e de obras de infraestrutura na base aérea de Taura

O presidente do Equador, Daniel Noboa, negou no domingo que os Estados Unidos tenham uma base militar em seu território, após uma investigação da AFP documentar um deslocamento incomum de aeronaves americanas em uma instalação do país.

A investigação jornalística publicada em outubro reuniu evidências da presença de aviões, da instalação de dezenas de barracas e de obras de infraestrutura na base aérea de Taura, próxima ao porto de Guayaquil.

A expansão da base acontece menos de um ano após os equatorianos terem rejeitado em um referendo uma proposta para permitir a instalação de bases militares estrangeiras no país.

O deslocamento levantou dúvidas sobre sua legalidade, inclusive dentro das Forças Armadas equatorianas.

Noboa afirmou no domingo que a presença de militares americanos no local se deve unicamente a "atividades temporárias" de cooperação entre os países.

"De repente há uma missão específica, de repente há uma operação específica. Trabalha-se em conjunto, não é uma base americana, é uma base equatoriana", disse ao portal Altavoz.

Na entrevista, Noboa não fala das aeronaves e evita aceitar um pedido da jornalista para visitar a base de Taura.

A AFP identificou quase 20 voos militares americanos no local entre junho e meados de outubro. Também obteve documentos que fazem referência à presença de tropas dos Estados Unidos.

Além disso, a AFP obteve acesso a uma carta de setembro na qual o então comandante da Força Aérea, Mauricio Salazar, pediu esclarecimentos às Forças Armadas sobre a legalidade do deslocamento. O general foi posteriormente afastado do cargo e designado para outras funções menores.

Quito e Washington estreitam a cooperação no combate ao narcotráfico na região, mas o alcance dessa presença militar americana não é totalmente claro.

Noboa disse que os militares americanos que estiveram em Taura participaram apenas de missões específicas, como o sobrevoo de drones para ações de inteligência.

Veja também