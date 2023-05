A- A+

Neonergia alerta para os cuidados com a eletricidade em períodos chuvosos

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), o mês de junho será de muita chuva em Pernambuco. As fortes precipitações que devem atingir a Região Metropolitana do Recife e outras regiões do Estado alertam para o uso seguro da energia elétrica. A população no geral, deve ficar atenta para evitar acidentes dentro e fora das residências.

As pessoas que estiverem em casa devem ficar atentas às tempestades. As fortes chuvas, por vezes acompanhadas de descargas atmosféricas, podem comprometer as instalações das residências, principalmente se o imóvel tiver um aterramento inadequado ou se não existir o sistema.



Nessas situações, o recomendado é desconectar todos os aparelhos elétricos das tomadas durante a chuva acompanhada de raios. Deve-se tomar cuidado ao fazer isso, pois é essencial que a pessoa esteja calçada e seca, sempre puxando pelo plugue e nunca pelo fio.

A presença de umidade nas paredes que tenham circuitos elétricos e tomadas é outro alerta para evitar o risco de choques. Nesses casos, as tomadas não devem ser trocadas ou utilizadas. Além disso, não é indicado fazer manutenções em telhados ou antenas de televisões se estiver chovendo. Sempre observar também se tem alguma rede elétrica próxima aos telhados e antenas, antes de realizar qualquer serviço.

Quando houver enchentes e alagamentos, os moradores devem ter como primeira atitude desligar o disjuntor e todos os aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos da tomada. No entanto, se o disjuntor estiver numa área já alagada, os consumidores devem evitar mexer e precisam acionar a Neoenergia Pernambuco imediatamente, por meio dos canais de atendimento da empresa, como o teleatendimento 116.

Para quem está nas ruas durante chuvas intensas a principal orientação é manter distância das redes elétricas e jamais encostar em um fio caído:

“Como as chuvas podem ser acompanhadas de ventos e quedas de árvores, os galhos podem desnivelar ou derrubar cabos elétricos. Para evitar riscos de choques elétricos, a pessoa deve acionar a Neoenergia. Tocar no fio que está no chão nunca é uma boa opção”, orienta Eudes Oliveira, Gerente de Saúde e Segurança da Neoenergia Pernambuco

Durante as chuvas, deve-se evitar locais abertos como piscinas, campos de futebol, praias e locais elevados, procurando ambientes abrigados. Não se deve ficar sob árvores e estruturas metálicas durante temporais com raios.

Caso aconteça um acidente, é necessário desligar a fonte de energia que está causando o choque elétrico. Se necessário, e somente após ter certeza que a fonte de energia foi desligada, a vítima pode ser afastada do local do acidente. O serviço oficial de socorro precisa ser chamado com urgência.

