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Tradição Noite dos Namorados de Camaragibe terá seresta e cortejo musical na Vila da Fábrica nesta sexta (12) Serenata Camará reúne artistas e grupos culturais em uma celebração marcada por música, memória e romantismo

A celebração do Dia dos Namorados ganhará um cenário especial de romantismo, música e tradição nesta sexta-feira (12) em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A Serenata Camará, que é promovida pela Prefeitura de Camaragibe, por meio da Fundação de Cultura e Turismo de Camaragibe, levará um grande cortejo de seresteiros às ruas históricas da Vila da Fábrica, a partir das 21h.

Com o tema "Uma noite de música, memória e romantismo na Vila da Fábrica", o evento promete reunir amantes da música, da seresta e das tradições populares e integra a programação cultural da Festa do Sagrado Coração de Jesus.

A principal atração da noite será o cortejo de seresteiros, que percorrerá as ruas do bairro resgatando a tradição das serenatas e proporcionando uma experiência marcada pela nostalgia e pela valorização da cultura popular ao público.



Em seguida, os presentes poderão acompanhar a Grande Seresta, com apresentações de nomes como Jozenaldo Pereira, Lucinha Alves e Wilma Patrício, além do Projeto Seresteiros da Vitória e do Grupo Cultural Unidas pela Roda.

"Preparamos uma programação especial para que os camaragibenses possam aproveitar essa data em um clima de romantismo, cultura e confraternização. Convido todos a participarem da Serenata Camará e viverem esse momento conosco na Vila da Fábrica", afirmou o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral.

Serviço

Serenata Camará

Local: Vila da Fábrica, Camaragibe

Data: 12 de junho (sexta-feira)

Horário: 21h

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