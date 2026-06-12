Sex, 12 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Tradição

Noite dos Namorados de Camaragibe terá seresta e cortejo musical na Vila da Fábrica nesta sexta (12)

Serenata Camará reúne artistas e grupos culturais em uma celebração marcada por música, memória e romantismo

Reportar Erro
Jozenaldo Pereira, ex-The Voice Mais, participa da Serenata Camará nesta sexta-feira (12)Jozenaldo Pereira, ex-The Voice Mais, participa da Serenata Camará nesta sexta-feira (12) - Foto: Reprodução/X

A celebração do Dia dos Namorados ganhará um cenário especial de romantismo, música e tradição nesta sexta-feira (12) em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A Serenata Camará, que é promovida pela Prefeitura de Camaragibe, por meio da Fundação de Cultura e Turismo de Camaragibe, levará um grande cortejo de seresteiros às ruas históricas da Vila da Fábrica, a partir das 21h.

Com o tema "Uma noite de música, memória e romantismo na Vila da Fábrica", o evento promete reunir amantes da música, da seresta e das tradições populares e integra a programação cultural da Festa do Sagrado Coração de Jesus.

Leia também

• Dia dos namorados: veja como usar a IA para criar presentes personalizados para o seu parceiro

• Para se inspirar: veja 90 frases para desejar um "feliz Dia dos Namorados" pelo WhatsApp

• Toinho Wanderley é atração do "Forró dos Namorados" no Sesc Casa Amarela

A principal atração da noite será o cortejo de seresteiros, que percorrerá as ruas do bairro resgatando a tradição das serenatas e proporcionando uma experiência marcada pela nostalgia e pela valorização da cultura popular ao público.

Em seguida, os presentes poderão acompanhar a Grande Seresta, com apresentações de nomes como Jozenaldo Pereira, Lucinha Alves e Wilma Patrício, além do Projeto Seresteiros da Vitória e do Grupo Cultural Unidas pela Roda.

"Preparamos uma programação especial para que os camaragibenses possam aproveitar essa data em um clima de romantismo, cultura e confraternização. Convido todos a participarem da Serenata Camará e viverem esse momento conosco na Vila da Fábrica", afirmou o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral.

Serviço
Serenata Camará
Local: Vila da Fábrica, Camaragibe
Data: 12 de junho (sexta-feira)
Horário: 21h

Reportar Erro

Veja também

Newsletter