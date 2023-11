Noites de sono em cadeiras e espera de 1h30 para ir ao banheiro: familiares de reféns relatam rotina

A- A+

Os familiares de reféns libertados pelo Hamas, neste fim de semana, descreveram como era a rotina de restrições vivida pelos israelenses sob o domínio dos terroristas.

Para o jornal The Times of Israel, a família de Yaffa Adar, de 85 anos, detalhou o dia a dia da idosa antes da libertação. Segundo os parentes da mulher, a refém mais velha liberada grupo, as condições de alimentação, higiene pessoal e sono em Gaza eram precárias.

Segundo os relatos, a comida dada aos reféns era limitada a arroz e pão pita. Na hora de dormir, eles eram organizados em filas e precisavam se assentar em cadeiras de plásticos, como se estivessem em uma sala de espera.

Ir ao banheiro também era um momento delicado, já que, às vezes, era preciso esperar por até 1h30 para receber uma autorização de uso.

