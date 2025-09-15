A- A+

CENÁRIO ESPECIAL Noiva joga buquê nas ladeiras de Olinda: "Todo mundo que estava ali parou, aplaudiu", diz Ainda vestida de noiva, a advogada Maressa Macedo fez questão de preparar um toque diferente ao momento

Um dos momentos mais aguardados de uma festa de casamento, o arremesso do buquê feito pela noiva ganhou um toque inusitado na noite do último sábado (13).

Usando a rua do Amparo, nas ladeiras do Sítio Histórico de Olinda, como cenário, a advogada Maressa Macedo — que havia se casado instantes antes em cerimônia numa pousada na mesma rua — fez o tradicional gesto ganhar olhares curiosos, aplausos e até as câmeras dos celulares de quem estava no local.

Logo após o “sim” ao noivo e agora esposo, o jornalista Matheus Nóbrega, Maressa foi, ainda com o vestido do casamento, jogar o buquê no meio da histórica rua.

“Uma coisa é você ser estrela da festa e outra coisa é ser estrela de uma rua inteira. Ficar em evidência me deixou tímida, mas muito feliz porque todo mundo que estava ali parou, aplaudiu e mandou uma energia muito positiva”, comentou Maressa ao descrever a sensação de felicidade.

A noiva contou que a ideia de jogar o buquê nas ladeiras partiu do desejo de fazer algo diferente do convencional.

“Já que Olinda é uma festa, a gente abriu as portas para jogar o buquê na rua”, acrescentou Maressa, citando ainda por que escolheu casar nas ladeiras da cidade.

“Olinda está presente em todas as fases do nosso relacionamento de quase sete anos. O primeiro date foi em Olinda, o pedido de namoro foi nas ladeiras, a comemoração do primeiro ano também foi lá. O casamento não poderia ser diferente, é o nosso canto”, finalizou a advogada.

