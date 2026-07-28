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EUA Noivo dança no casamento com a mulher que recebeu os pulmões de sua mãe em homenagem emocionante Reunião aconteceu no estado do Texas, nos Estados Unidos

Em seu casamento, Matthew Firth homenageou a própria mãe ao dançar com a mulher que recebeu os pulmões dela após o falecimento. Carrie Giddens recebeu os órgãos provindos de Amy Firth, que faleceu aos 38 anos em 2012, devido a coágulos sanguíneos no cérebro.

Carrie convivia com fibrose cística, uma doença genética rara, que causa muco espesso nos brônquios e nos pulmões. Isso facilita infecções de repetição e causa problemas respiratórios. Atualmente, ela é mãe de três, incluindo dois gêmeos.

"O fato de ele querer dançar comigo — não no lugar da mãe, mas para poder dançar com uma parte dela no dia do casamento — foi uma honra", afirma Giddens em entrevista ao canal de televisão estadunidense KWTX.

O caso aconteceu, pois ambos fazem parte do TRIO Central Texas, localizado no estado do Texas, nos EUA, um grupo de apoio sem fins lucrativos para receptores e doadores de transplantes.

"Existe a tragédia de Amy, mas também existe a história de Carrie, que recebeu o dom da vida de Amy. Sempre me orgulhei do que Amy fez em vida e do que fez após a morte", afirma John Henderson, pai de Amy.

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